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19 de junio de 2026 a la - 12:29

Pacientes piden al IPS mejor comunicación sobre vademécum

Grupo de personas esperando en mostrador, algunos con bolsas, en un ambiente iluminado y organizado.
Asegurados de IPS aguardan frente a una farmacia de la institución para retirar medicamentos.Claudio Genes

Una representante de la Asociación de Pacientes Oncológicos del Instituto de Previsión Social solicitó mejor comunicación a la previsional en el futuro, luego de que la forma en que fue comunicada la eliminación de sustancias del vademécum de la institución causara alarma entre asegurados.

Por ABC Color

Luego de anunciar la eliminación de varios ítems de su vademécum de fármacos e insumos, el Instituto de Previsión Social (IPS) emitió ayer un comunicado aclarando que la medida no afecta a medicamentos ni impactará en el tratamiento de sus pacientes, sino que se limita a materiales de laboratorio de su Departamento de Control de Calidad.

Según el comunicado de la previsional, la depuración del vademécum se limita a “patrones primarios”, sustancias “de referencia” de alta pureza que el Departamento de Control de Calidad utiliza para realizar ensayos analíticos y verificar que los lotes de fármacos que se compran cumplen con los estándares de seguridad necesarios.

Lea más: IPS dice que no elimina medicamentos de su Vademécum y solo afecta a “patrones primarios”

“La exclusión de determinados patrones primarios no implica la eliminación de medicamentos del vademécum institucional, ni la suspensión de tratamientos, ni la pérdida de acceso de los asegurados a los fármacos correspondientes”, reza el comunicado del IPS.

Comunicado oficial del IPS sobre control de calidad de medicamentos, con texto central y encabezado institucional.
El comunicado de aclaración publicado ayer por el IPS.

Piden mejor comunicación

Mirna Galeano, de la Asociación de Pacientes Oncológicos del IPS, dijo hoy a ABC Color que, si bien el comunicado aclaratorio del IPS transmitió cierta tranquilidad, la forma en que los recortes del vademécum fueron comunicados inicialmente causaron alarma entre los asegurados.

Galeano cuestionó lo que calificó como una falta de diálogo adecuado con las asociaciones de pacientes y opinó que el comunicado aclaratorio era demasiado “técnico”.

Agregó que en el IPS siguen faltando algunos medicamentos para tratamientos oncológicos y que algunos fármacos que sí llegan suelen hacerlo en lotes demasiado pequeños.

En conversación con ABC Cardinal ayer, jueves, la gerente de Abastecimiento y Logística del IPS, Cecilia Rodríguez, dijo que 23 medicamentos fueron eliminados del vademécum.

Según explicó, se determinó que los medicamentos excluidos tienen sustitutos que pueden ser adquiridos a precios más bajos o son fármacos que “no tenían tanta salida”.