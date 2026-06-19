Pacientes piden al IPS mejor comunicación sobre vademécum

Luego de anunciar la eliminación de varios ítems de su vademécum de fármacos e insumos, el Instituto de Previsión Social (IPS) emitió ayer un comunicado aclarando que la medida no afecta a medicamentos ni impactará en el tratamiento de sus pacientes, sino que se limita a materiales de laboratorio de su Departamento de Control de Calidad.

Según el comunicado de la previsional, la depuración del vademécum se limita a “patrones primarios”, sustancias “de referencia” de alta pureza que el Departamento de Control de Calidad utiliza para realizar ensayos analíticos y verificar que los lotes de fármacos que se compran cumplen con los estándares de seguridad necesarios.

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“La exclusión de determinados patrones primarios no implica la eliminación de medicamentos del vademécum institucional, ni la suspensión de tratamientos, ni la pérdida de acceso de los asegurados a los fármacos correspondientes”, reza el comunicado del IPS.

Piden mejor comunicación

Mirna Galeano, de la Asociación de Pacientes Oncológicos del IPS, dijo hoy a ABC Color que, si bien el comunicado aclaratorio del IPS transmitió cierta tranquilidad, la forma en que los recortes del vademécum fueron comunicados inicialmente causaron alarma entre los asegurados.

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Galeano cuestionó lo que calificó como una falta de diálogo adecuado con las asociaciones de pacientes y opinó que el comunicado aclaratorio era demasiado “técnico”.

Agregó que en el IPS siguen faltando algunos medicamentos para tratamientos oncológicos y que algunos fármacos que sí llegan suelen hacerlo en lotes demasiado pequeños.

En conversación con ABC Cardinal ayer, jueves, la gerente de Abastecimiento y Logística del IPS, Cecilia Rodríguez, dijo que 23 medicamentos fueron eliminados del vademécum.

Según explicó, se determinó que los medicamentos excluidos tienen sustitutos que pueden ser adquiridos a precios más bajos o son fármacos que “no tenían tanta salida”.