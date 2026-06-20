Salud reporta nuevos casos de dengue y advierte incremento de notificaciones en varios departamentos

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, informó que entre las semanas epidemiológicas 21 y 23 se confirmaron 16 nuevos casos de dengue en cuatro regiones del país.

De acuerdo con el reporte actualizado, los contagios se distribuyen entre Asunción y Central, con siete casos cada uno, mientras que Caazapá y Presidente Hayes registraron un caso respectivamente.

Entre los pacientes diagnosticados, fueron identificados los serotipos DENV-1 y DENV-2, variantes que continúan circulando en el territorio nacional. Actualmente, el promedio de notificaciones de casos sospechosos alcanza 148 por semana.

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Cinco hospitalizados y sin fallecidos recientes

La vigilancia epidemiológica también reportó cinco personas hospitalizadas por dengue durante las últimas semanas. Dos corresponden a Asunción, una a Central, una a Caazapá y una a Presidente Hayes.

Pese a los nuevos diagnósticos, Salud indicó que no se confirmaron fallecimientos asociados a la enfermedad en este periodo.

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El informe oficial muestra además que el brote de dengue que afecta al distrito de Limpio presenta un leve descenso en las notificaciones, con tres casos reportados recientemente.

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Ocho regiones muestran incremento de notificaciones

Aunque los casos confirmados siguen siendo relativamente bajos en comparación con años anteriores, Vigilancia de la Salud advirtió que varias zonas del país registran un aumento de las notificaciones.

Las regiones que presentaron incrementos en las últimas semanas son Asunción, Central, Presidente Hayes, Boquerón, Caazapá, San Pedro, Paraguarí y Caaguazú.

Las autoridades sanitarias mantienen el monitoreo ante la posibilidad de una mayor circulación viral, especialmente en áreas donde se observa crecimiento de reportes sospechosos.

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Acumulado del año llega a 267 casos

Según los datos oficiales, Paraguay acumula 267 casos con diagnóstico de dengue en lo que va de 2026.

El reporte recuerda la importancia de eliminar potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor de la enfermedad, especialmente ante el incremento de notificaciones registrado en varias regiones del país.

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Chikungunya: confirman un nuevo caso en Central

En cuanto a la vigilancia de chikungunya, Salud confirmó un nuevo caso en la semana epidemiológica 22.

El paciente corresponde al distrito de San Antonio, en el departamento Central. Con este registro, el país suma 16 casos confirmados de chikungunya en lo que va del año.

De ese total, tres casos fueron catalogados como importados desde Bolivia, según detalla el informe epidemiológico.