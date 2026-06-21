Día del Padre: Iglesia pide no dar a los hijos el “pan sucio de la corrupción”

En su homilía por el Dia del Padre, el arzobispo de Asunción, cardenal Adalberto Martínez, brindó un saludo de agradecimiento a todos aquellos progenitores que se esfuerzan cada semana para brindar el pan de cada día a sus hijos.

Pero también recordó que en Paraguay hay miles de papás ausentes y que no cumplen con tareas básicas de cuidado como la prestación alimentaria.

“El Evangelio de hoy nos revela algo muy importante sobre el corazón de Dios Padre. Nadie conoce mejor a sus hijos que un padre que los ama. Pues bien, Dios nos conoce infinitamente más. Conoce nuestras alegrías y tristezas, nuestros esfuerzos y preocupaciones", manifestó durante su homilía en la Catedral Metropolitana de Asunción.

Martínez afirmó que es importante destacar la “grandeza y la necesidad” de la figura paterna en la familia y en la sociedad. “Dios quiso que su Hijo naciera y creciera en el seno de una familia. Jesús tuvo a María como madre y a San José como padre adoptivo y custodio fiel”, agregó.

El cardenal lamentó el masivo incumplimiento de la asistencia alimentaria

Martínez homenajeó a tantos padres que viven en situaciones de pobreza, desempleo o trabajo precario. “Padres que cada día salen a buscar una oportunidad, una changa, un trabajo ocasional o cualquier tarea honesta que les permita llevar el pan honesto a sus familias y asegurar el sustento de sus hijos. Aunque muchas veces enfrentan incertidumbres, cansancio y preocupaciones, no se resignan y siguen luchando con dignidad por el bienestar de quienes más aman”, expresó.

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Recordó a los padres migrantes que, por motivos laborales, se ven obligados a alejarse de sus familias para buscar mejores oportunidades de trabajo. “Les expresamos nuestra gratitud y reconocimiento. Sabemos que detrás de cada partida hay renuncias, nostalgias, sacrificios y lágrimas silenciosas”, indicó.

“Pero también en esta jornada no podemos dejar de pensar en tantos niños, adolescentes y jóvenes que sufren la ausencia de sus padres. En nuestro país son miles los casos de incumplimiento de la asistencia alimentaria que llegan cada año a las instancias judiciales”, expuso el religioso.

En el país, registran 6.600 padres denunciados ante la Fiscalía por incumplimiento del deber alimentario en el 2025, según los datos compartidos por Dirección de Análisis de Información Estratégica (DAIE) del Ministerio Público, publicados en diciembre.

Martínez pidió dar a los hijos el ejemplo en la lucha contra la corrupción

El arzobispo de la capital dirigió unas palabras para aquellos padres que se han apartado del “camino del bien”, que han caído en la delincuencia, en la corrupción o en prácticas contrarias a la dignidad humana “creyendo, quizás, que así aseguran el bienestar de sus familias”.

Sostuvo que “ningún padre puede construir un futuro sólido para sus hijos sobre la injusticia, el engaño o el daño causado a los demás. No pueden dar de comer a sus hijos el pan sucio de la corrupción, de la violencia o de la deshonestidad. Los hijos necesitan mucho más que bienes materiales; necesitan el ejemplo de una vida honesta, recta y coherente”.