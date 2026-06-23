Ciclismo: realizarán competencia para niños en Encarnación durante las vacaciones de invierno

La Copa Consur Bike Kids es un tradicional evento de ciclismo infantil, organizado por Consur Club, que se desarrollará el sábado 11 de julio en el Centro Cívico Municipal “Mario y Betty Pérez” de Encarnación, de 13:00 a 17:00.

La competencia se realizará en el marco de las vacaciones de invierno para ofrecer a los niños una experiencia deportiva única, donde podrán demostrar sus habilidades, compartir con otros participantes y vivir la emoción de una carrera, destacaron los organizadores.

Las categorías en competencia serán de 4 a 5 años, 6 a 7 años, 8 a 9 años y 10 a 11 años. Los circuitos estarán adaptados a sus edades, en un entorno seguro y acompañados por sus familias.

Las inscripciones tienen un costo de G. 50.000 y pueden realizarse a través de la página web del evento. La invitación está abierta para que las familias acompañen a los más pequeños en una jornada donde la alegría, el deporte y el espíritu de superación serán los grandes protagonistas de estas vacaciones de invierno.

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Espacios para niños

Los organizadores indicaron que, más que una competencia, el evento se ha consolidado como una verdadera fiesta del ciclismo infantil, promoviendo valores fundamentales como la perseverancia, el compañerismo, la disciplina y el amor por el deporte desde temprana edad.

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Además de las carreras, la jornada contará con obsequios para los participantes, dinámicas recreativas, juegos y espacios de marcas invitadas. El espacio pretende ser una propuesta integral para que toda la familia disfrute de una tarde diferente durante el receso escolar.