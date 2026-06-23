Presunta negligencia médica en el IPS de Villarrica: paciente afirma que pasó más de un año con el abdomen abierto

Una paciente de 50 años del Instituto de Previsión Social (IPS) de Villarrica denunció públicamente una presunta negligencia médica. Según dijo, derivó en un prolongado calvario de más de un año, marcado por complicaciones quirúrgicas, reiteradas internaciones y graves consecuencias para su salud y su entorno familiar.

La mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, relató que ingresó al Hospital del IPS para una intervención quirúrgica programada por una eventración y una hernia umbilical, una operación que inicialmente no revestía mayor complejidad. Según su testimonio, la cirugía fue realizada el 7 de abril de 2025.

Sin embargo, aseguró que poco después de la intervención comenzó a presentar una mancha oscura en la zona de la herida quirúrgica.

La denunciante afirmó que, con el paso de los días, la lesión empeoró progresivamente hasta presentar signos de necrosis e infección. Esta situación la obligó a regresar en reiteradas ocasiones al centro asistencial para solicitar atención médica.

Indicó que recién en una tercera consulta fue atendida en el área de Urgencias debido a la ausencia del cirujano que la había operado inicialmente. De acuerdo con su versión, durante esa atención otro profesional constató que la zona intervenida presentaba complicaciones y procedió a realizar una nueva operación para tratar el problema.

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La paciente manifestó que recibió explicaciones contradictorias sobre las causas de su cuadro clínico. Mientras algunos médicos le habrían señalado que padecía una infección, otros le indicaron que su organismo estaba rechazando la malla utilizada durante la cirugía.

Indicó que posteriormente se le practicaron diversos estudios laboratoriales que, según afirmó, no detectaron la presencia de bacterias ni otros elementos que justificaran las complicaciones sufridas.

Nueva internación y otras cirugías

La mujer relató que permaneció internada durante más de un mes y medio y que, finalmente, recibió el alta médica pese a que su abdomen permanecía abierto. Esta situación calificó como una atención inadecuada y extremadamente riesgosa.

Posteriormente fue sometida a una nueva cirugía con el objetivo de cerrar la herida, pero aseguró que apenas tres días después volvieron a aparecer las complicaciones y la zona intervenida se abrió nuevamente.

A partir de entonces, afirmó haber atravesado más de un año de tratamientos, internaciones y dificultades para desarrollar actividades básicas de la vida cotidiana. Según su relato, durante uno de los episodios más críticos tuvo que ser internada durante 17 días debido al grave deterioro de su estado de salud.

La denunciante mencionó que llegó a un punto en el que ya no podía caminar, sentarse ni acostarse con normalidad, debido a los dolores y las limitaciones físicas provocadas por las secuelas de las intervenciones.

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Recurso legal

Ante la falta de respuestas, decidió recurrir a asesoramiento legal, donde presentó documentos, estudios médicos y antecedentes relacionados con su caso. Según relató, tras la intervención de una abogada y la gestión de las nuevas autoridades del hospital, finalmente fue derivada al Hospital Ingavi, donde especialistas realizaron una reconstrucción abdominal que permitió corregir el cuadro que arrastraba desde hacía más de un año.

Más allá de las secuelas físicas, la paciente aseguró que todo el proceso tuvo un profundo impacto emocional y económico sobre su familia. Señaló que actualmente padece depresión severa y que los gastos derivados de su tratamiento agravaron la situación financiera de su hogar.

Versión de la institución

Consultado sobre la denuncia, el director del Hospital del IPS de Villarrica, Dr. Ronald Vázquez, rechazó categóricamente que haya existido negligencia médica en la atención brindada a la paciente. Aseguró que, hasta el momento, no existe una denuncia formal presentada ante la institución.

El profesional confirmó que la mujer fue intervenida quirúrgicamente en abril del año pasado por un cuadro de eventración y que presentaba antecedentes médicos que aumentaban considerablemente los riesgos de una cirugía de ese tipo, entre ellos la obesidad. Según Vázquez, la intervención quirúrgica se realizó sin inconvenientes y la paciente recibió el alta en condiciones adecuadas.

Sin embargo, indicó que las complicaciones aparecieron posteriormente durante el proceso de recuperación.

El director señaló que la paciente desarrolló una infección y necrosis en la herida quirúrgica, situación que obligó a varias internaciones posteriores y tratamientos con antibióticos. Indicó que la evolución de este tipo de lesiones puede ser prolongada y requerir meses de cicatrización.

El doctor Vázquez manifestó que la paciente fue atendida en reiteradas ocasiones en el IPS de Villarrica y que, una vez que asumió la dirección del hospital, dispuso personalmente nuevas gestiones para garantizar la continuidad de su tratamiento.

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Explicó que inicialmente se la internó nuevamente en Villarrica para controlar el proceso infeccioso. Posteriormente se gestionó una cama en el Hospital Ingavi, centro especializado del IPS donde permaneció internada durante varias semanas y fue sometida a procedimientos reconstructivos, añadió.

El director dijo que la paciente requería seguimiento por parte de un equipo médico estable y especializado debido a la complejidad de su cuadro clínico, motivo por el cual se promovió su derivación a un centro de mayor complejidad.

Proceso de recuperación complicado

Asimismo, afirmó que la recuperación depende en gran medida de los cuidados posteriores y del cumplimiento de las indicaciones médicas por parte de la propia paciente. Según indicó, factores como la obesidad y otros hábitos que afectan la cicatrización pueden influir significativamente en la evolución del tratamiento.

Finalmente, Vázquez indicó que, en caso de que la paciente presente una denuncia formal ante las instancias correspondientes, la institución pondrá a disposición toda la documentación médica necesaria para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.