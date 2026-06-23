Deuda del Estado con IPS figura dentro de la declaración de emergencia, dice Chase

Esta mañana se realizó una reunión entre los integrantes de la Comisión de Presupuesto del la Cámara de Senadores con el presidente del IPS, Isaías Fretes, y otras autoridades para analizar la propuesta que declara emergencia de la previsional.

Fretes advirtió ante los senadores que la institución se encuentra en una situación crítica y urgente, lo que genera una crisis financiera y la falta de insumos.

Por su parte, Natalicio Chase, lider de la bancada cartista del Senado, explicó que este proyecto de declaración de emergencia es un elemento de reconocimiento a la labor que viene haciendo el Presidente de IPS, que es válido desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista operativo, la declaración se basa en el artículo 40 de la ley de contrataciones públicas.

“Están definidas todas las atribuciones que tiene el presidente IPS para hacer un llamado de emergencia, o sea, él no necesita de esta declaración, automáticamente ahí está están establecidos los métodos en la ley 7021, donde dice que cada emergencia debe ser fundada específicamente en un caso y bueno, y lo único que hace en la emergencia es acortar el plazo de la publicación del llamado”, puntualizó Chase.

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Declaración de emergencia del IPS

Contó que se va a instalar una mesa técnica en donde se podría ver si se pueden incluir los recursos humanos para las contrataciones que necesita el IPS, ya que la declaración de emergencia le daría mayor agilidad para darle celeridad a los trámites de la Secretaría de la Función Pública. La mesa estaría integrada por representantes de IPS y del Senado.

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“Tiene un objetivo político y tiene la buena intención de que el IPS pueda tomar decisiones más rápido, pero yo creo que hay que especificar un poco más qué es lo que dijo el presidente de IPS. No autoriza ninguna compra directa. La ley de contrataciones públicas establece los procesos. Lo que puede servir es para salvar o justificar de forma más contundente algunos procesos de contratación de recursos humanos”, precisó.

Recordó que el IPS tiene entre sus principales deudores al Estado paraguayo, con una deuda de más de US$ 800 millones, con lo cual estarían resueltos todos los problemas financieros de la previsional.

“No necesita hacer ningún estudio más el presidente IPS si el Estado honra su deuda. Para eso el Ministerio de Economía y Finanzas debería hacer algún estudio de alguna emisión especial de bono o algún otro elemento que sea necesario para salvar la situación financiera de IPS. Yo creo que la solución está en manos del presidente de IPS y el Ministerio de Hacienda y bueno, entre ellos deberán resolver cómo se lleva adelante”, concluyó.

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Esperan modificación del proyecto de divorcio exprés

Sobre la propuesta del proyecto de ley de la senadora colorada independiente, Lilian Samaniego, que plantea divorcios rápidos, ágiles y sin costo, Chase afirmó que aguardan que se le ralice una modificación que la propia proyectista reconoció que se debe cambiar.

“Nosotros también formamos parte en algún momento. Tiene un defecto que ha sido detectado que es un plazo establecido de un año, que yo creo que ya ha sido reconocido por la proyectista y es ese punto el que debe ser analizado. Hay un estudio conjunto con la Comisión de Legislación y yo creo que eso hoy va a tener un resultado para saber qué vamos a hacer mañana. Dependiendo cómo queda el texto en la comisión de legislación, nosotros acompañaríamos o rechazaríamos”, refirió.