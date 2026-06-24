Foros de la Ciudad: Codeasu busca que candidatos asuman los “7 Compromisos para Asunción”

El Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu) se prepara para la realización del ciclo “7 Compromisos por Asunción”, iniciativa busca un acuerdo vinculante con los candidatos a intendente y concejales de la capital, de cara a las Elecciones Municipales del 4 de octubre. El objetivo institucional es exigir reformas estructurales urgentes ante una administración pública sobrepasada. La apertura oficial se llevará a cabo el jueves 2 de julio, de 16 a 19 horas, en el Hotel Sheraton.

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La iniciativa surge del diagnóstico de la sociedad civil sobre la deficiente situación financiera, de infraestructura y de servicios en la capital. Ante este escenario, un equipo de 25 técnicos diseñó una agenda de los enfoques prioritarios de la ciudad. El foro cuenta con el respaldo de Cerneco, ADEC, DENDE y el Club de Ejecutivos. Los gremios afirman que el sector privado debe intervenir activamente ante el colapso municipal.

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La organización tomó como referencia el modelo de gestión pública y desarrollo urbano implementado en la ciudad de Medellín, Colombia. Funcionarios de esa alcaldía presentarán sus políticas institucionales, sociales y ambientales durante la primera fecha del ciclo informativo. Desde Codeasu explicaron que replicar impactos similares comprobará la viabilidad de los cambios para los ciudadanos. El proceso busca determinar el modelo de capital proyectado hacia los 500 años.

El Consejo plantea a los candidatos siete compromisos, entre los que se destacan la modernización de las finanzas de la comuna y la reorganización total del transporte público. Asimismo, la propuesta abarca la descentralización de los barrios, la renovación de espacios públicos y la recuperación del Centro Histórico. El plan incorpora además esquemas para la Franja Costera y el diseño del Plan Estratégico Urbano.

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Las actividades iniciarán el 2 de julio con el Foro I bajo la denominación técnica de “Asunción Hoy / Medellín Hoy”. Este primer encuentro servirá para evaluar la viabilidad de las propuestas locales mediante debates directos con los asesores internacionales. El propósito directo es instalar de forma definitiva las siete prioridades dentro de la agenda civil. Desde Codeasu sostienen que el funcionamiento actual del municipio es insostenible y nulo.

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La segunda convocatoria denominada “Plan de Gobierno” quedó programada para el 20 de agosto. Dicho espacio se constituirá en una audiencia pública con los candidatos que logren la victoria en las elecciones internas. Cada postulante tendrá la oportunidad de detallar de qué manera incorporará los siete compromisos en sus respectivos programas de gestión edilicia.

El plan de transición técnica con el intendente y concejales electos

El ciclo de debates concluirá el 29 de octubre mediante el Foro III titulado “Asunción y CIDEU”. En este cierre, la invitación será para las autoridades que resulten electas, tanto el intendente o la intendenta y los nuevos miembros de la Junta Municipal tras las elecciones generales. Las autoridades entrantes tendrán la posibilidad de coordinar de manera directa con los asesores del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano, organismo internacional que apunta a asegurar un esquema técnico sólido para iniciar la transición.

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Desde Codeasu concluyeron que el rescate administrativo de Asunción es impostergable y enfatizan que los resultados de esta agenda de reformas no se lograrán de forma aislada desde la intendencia, sino que requerirá, en algunos casos, del apoyo del Gobierno Central.