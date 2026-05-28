Elecciones Municipales: Codeasu lanza “7 compromisos” para rescatar a Asunción de la crisis

A diez días de las internas partidarias, con miras a las Elecciones Municipales en Asunción, el Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu) lanzó oficialmente la serie de foros denominada “7 Compromisos por Asunción”.

El plan, desarrollado por 25 técnicos especialistas, busca arrancar un acuerdo vinculante a los candidatos a la intendencia y a la concejalía para una urgente “reforma y modernización profunda” de una estructura municipal obsoleta.

Asunción: el hartazgo de los gremios ante la decadencia

La iniciativa utiliza como espejo el exitoso modelo de transformación urbana de la ciudad de Medellín, Colombia, y cuenta con el apoyo de los principales gremios empresariales del país: el Centro de Regulación, Normas y Estudios de la Comunicación (Cerneco), el Club de Ejecutivos, la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) y el Desarrollo en Democracia (DENDE).

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Estas nucleaciones denuncian la persistente decadencia de la capital y la falta de soluciones eficientes a los problemas estructurales.

Desde Codeasu enfatizan la necesidad de involucrar activamente a la sociedad civil en la construcción de la ciudad, argumentando que las empresas deben estar comprometidas institucionalmente debido a que el esquema de gestión pública actual se encuentra sobrepasado.

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“Acupuntura urbana” contra los parches

Para revertir esta situación, la arquitecta Carla Linares explicó que el proyecto se basa en el concepto de “acupuntura urbana”.

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La estrategia consiste en que, en lugar de aplicar parches o soluciones dispersas que se diluyen en el tiempo, se propone intervenir de manera simultánea en puntos críticos específicos.

La premisa técnica de los especialistas es clara: si se genera un fuerte impacto paralelo en estos componentes clave, se demostrará un cambio real y sustancial para la dinámica de la ciudad en un corto periodo de tiempo.

Los “7 compromisos” clave para el próximo intendente

La hoja de ruta de los 7 ejes de urgencia que Codeasu plantea como prioritarios los siguientes puntos:

Modernización: Finanzas y Gestión Municipal (prioridad enfocada en la reforma institucional).

Movilidad Urbana y Transporte Público.

Los Barrios de Asunción: Descentralización.

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Revitalización de Espacios Públicos e Infraestructura.

Proyecto Franja Costera: Mecanismo de Gestión.

Centro Histórico: Revitalización y Densificación (orientado a volver a llevar gente a vivir al centro).

Un Proyecto Para Asunción: Plan Estratégico Urbano.

El cronograma electoral y el “careo” con los candidatos

El cronograma de foros, que se desarrollará en paralelo al calendario electoral, arrancará formalmente con el Foro I, fijado para el 2 de julio, bajo el título “Asunción Hoy / Medellín Hoy”. Este encuentro inicial planteará un contraste técnico directo con la experiencia de expertos de la urbe colombiana para demostrar la viabilidad de los cambios.

Al respecto, Augusto Scavone, presidente de Codeasu, señaló que la actividad servirá para “explicar primeramente por qué estamos hoy, cómo estamos y qué hay que hacer, cuáles son las recomendaciones, y debatir” sobre eso.

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La segunda fase se concretará con el Foro II, programado para el 20 de agosto, el cual se titulará “Plan de Gobierno de los Candidatos”. Este espacio constituirá un careo público directo con los postulantes que resulten electos tras las elecciones internas de los diferentes partidos y movimientos políticos.

En este foro, los candidatos tendrán la posibilidad de exponer de manera puntual y abierta cómo encajarán cada uno de los 7 ejes estratégicos propuestos dentro de sus planes reales de gestión municipal.

Soporte técnico internacional y la meta de los 500 años

La etapa de cierre del ciclo está marcada para el 29 de octubre con el Foro III, denominado “Asunción y CIDEU”. El objetivo de esta última convocatoria es activar formalmente el soporte técnico internacional del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), necesario para iniciar el proceso de transición con las autoridades que resulten electas en los comicios generales.

En este contexto, el urbanista y técnico del gremio Gonzalo Garay resumió la postura del bloque con una conclusión contundente: “La Municipalidad de Asunción no funciona más como está. Hay que hacer una reforma profunda y una modernización de eso, y se puede hacer”, dijo.

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Los técnicos recuerdan que Asunción cumplirá 500 años de fundación dentro de exactamente 11 años, un horizonte temporal que exige definir con urgencia qué tipo de ciudad se pretende consolidar para dicho hito histórico.

Los gremios concluyeron que el éxito de esta hoja de ruta no dependerá únicamente de promesas electorales, sino de un compromiso técnico y conjunto entre el sector público, el privado y la sociedad civil.