Instan a adelantar trámites de registros y habilitaciones para evitar largas filas en municipios

Las direcciones de Tránsito de varios municipios del departamento Central solicitaron a los ciudadanos adelantar sus trámites relacionados con registros de conducir y habilitaciones vehiculares para evitar aglomeraciones, largas filas y demoras durante los últimos días de atención.

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En ese sentido, el director de Tránsito de la Municipalidad de Fernando de la Mora, Hino Rodas, informó que desde mañana el horario de atención será ampliado hasta las 13:00, de lunes a domingo, inicialmente de manera temporal. El horario, dijo, estará sujeto a la cantidad de personas que acudan a realizar sus gestiones.

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Por su parte, el director de Tránsito de la Municipalidad de Capiatá, Jonatan Servín, mencionó que la comuna dispone de horarios extendidos y modalidades de atención que permiten agilizar los pagos y la expedición de documentos.

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Indicó que la Municipalidad cuenta con el servicio de atención vehicular denominado “Caja Pya’e”, que funciona de lunes a viernes de 17:00 a 20:00, los sábados de 12:00 a 20:00 y los domingos de 08:00 a 12:00. Agregó que el servicio también opera en feriados de 17:00 a 20:00, en la plazoleta municipal ubicada frente al Palacete Municipal, sobre la ruta PY02.

Servín explicó además que la atención regular se desarrolla de lunes a viernes de 07:00 a 17:00 y los sábados de 07:00 a 12:00, tanto en el Centro Comunitario D027 como en el Palacete Municipal.

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Señaló que los contribuyentes que ya figuran en el sistema municipal pueden realizar el trámite de manera rápida presentando únicamente el número de chapa del vehículo, con opciones de pago mediante código QR y transferencias bancarias.

El director de Tránsito de la Municipalidad de Ñemby, Hernán Díaz, comentó que desde este jueves 25 de junio la atención se extenderá de 07:00 a 15:00 hasta el martes 30 de junio, con el objetivo de facilitar la gestión de trámites y descongestionar la afluencia de contribuyentes.

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Rodas recordó que el plazo para la revalidación de registros de conducir venció el pasado 31 de marzo, mientras que las renovaciones deben efectuarse cada cinco años. Asimismo, señaló que las habilitaciones vehiculares tienen vigencia hasta el 30 de junio, por lo que instó a los automovilistas a no esperar los últimos días para regularizar su documentación.

Las autoridades instan a los contribuyentes a realizar las gestiones con anticipación para reducir los tiempos de espera, especialmente ante la proximidad de los vencimientos y el aumento de usuarios que acuden a las oficinas municipales.