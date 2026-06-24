Recapado de la ruta PY08: resaltan importante avance de las obras

La reparación de la ruta PY08, de una extensión de 151 km, fue adjudicada a la empresa TOCSA SA. El tramo comienza en la rotonda de Calle 6.000 Defensores del Chaco, en Guajayvi, San Pedro, y se extiende hasta Azote’y, departamento de Concepción.

Aparte de Guajayvi, el trazado atraviesa los distritos de Liberación, Gral. Resquín, Lima y Santa Rosa del Aguaray, convirtiéndose de esta manera en una de las principales vías de las ciudades de la zona norte.

El intendente de Guajayvi, Álvaro Saldívar (Alianza), señaló que, de acuerdo con el movimiento de trabajo que se está observando, hay mucha esperanza de que próximamente la ruta pueda estar en condiciones para el tránsito de todo tipo de vehículos.

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Agregó que los pobladores de las diferentes ciudades de San Pedro, principalmente de los distritos por donde cruza la ruta PY08, están aguardando que las mejoras lleguen cuanto antes a sus comunidades.

“En realidad, todos estamos contentos con el avance del arreglo de nuestra ruta, atendiendo a que durante varios años venimos reclamando la reparación de la misma por los numerosos accidentes de tránsito, varios de ellos con derivación fatal, por lo que es más que importante para la ciudadanía y principalmente para los conductores que transitan por la zona que el asfaltado esté en condiciones”, agregó el jefe comunal.

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Priorizar las zonas más afectadas

De acuerdo con la manifestación de los obreros, en esta primera etapa de los trabajos se están priorizando los lugares más deteriorados y peligrosos para los conductores, empezando en el distrito de Guajayvi para luego ir avanzando en las demás localidades, conforme a las recomendaciones de los fiscalizadores.

Al respecto, el Ing. Nelson González, encargado de los trabajos del MOPC, dijo que las obras de mejoramiento vial siguen en marcha, con trabajos de bacheo profundo con reposición de material seleccionado, bacheo superficial, limpieza de franja de dominio, fresado de calzada y colocación de carpeta asfáltica.

Aseveró que, con estas intervenciones, la obra de reparación y mantenimiento de la ruta PY08 alcanza, a la fecha, un avance aproximado del 20 %.