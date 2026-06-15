Pacientes de USF se manifestaron y esto es lo que pidieron

Los usuarios de la Unidad de Salud Familiar (USF) del barrio María Auxiliadora de San Lorenzo se manifestaron para solicitar el traslado a otra dependencia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) del Dr. Víctor Cardozo. Según denunciaron, el médico habría maltratado a varios pacientes de la tercera edad.

Lea más: Denuncian la ocupación ilegal de un local municipal en el barrio Miraflores de San Lorenzo

Los pacientes realizaron una manifestación pacífica sobre la calle Atilano Gómez, durante un recorrido de 50 metros hasta llegar al puesto de la USF. En el trayecto exhibieron carteles alusivos a la protesta, cada uno con mensajes de pedido de traslado y solicitud de que los pacientes no sean maltratados.

Lea más: Escobar: polémica política frena avance de futura Unidad de Salud Familiar

Ignacia Peña refirió que es una de las pacientes que fue maltratada. “Fui a llevar unos análisis médicos, pero eran del privado, porque me era imposible conseguir del público. Fui a mostrárselos, pero me los tiró. Antes de encontrar mejoría, empeoró mi salud y tuve que ir a otro hospital”, denunció.

Lea más: La “solución” de la ministra de Salud a las USF abandonadas: que la comunidad se “empodere”

El Dr. Víctor Cardozo, ante nuestra consulta, explicó que pidió que la paciente se repitiera los análisis, ya que algunos estudios no estaban dentro del rango normal.

“No le tiré los resultados en la cara como están diciendo. Pedí que se repitieran los análisis para corroborar y dar un mejor diagnóstico”, explicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: San Ignacio: anuncian intervención en USF de Santa Rita tras deterioro del edificio

El médico y otros funcionarios del centro asistencial dieron a entender que la manifestación se debería más bien a pretensiones políticas. Según señalaron, estaría siendo alentada por el esposo de una de las enfermeras de la USF, quien aparentemente pretende ser el responsable del establecimiento.