Gabriel Ávalos se convirtió en el tercer itapuense en disputar un mundial de fútbol

El ingreso de Gabriel Ávalos Stumpfs (35), al minuto 90+1 en reemplazo de Julio Enciso, en el partido ante Turquía el pasado sábado 20 de junio, marcó un hito en su historia futbolística. Se trató no solamente de su debut absoluto en una Copa del Mundo, sino que también es el tercer itapuense en jugar por la Selección Paraguaya en esta competencia.

Es el único representante de su distrito natal, Edelira, en ser seleccionado para la competencia internacional. En el departamento lo precedieron solamente dos jugadores: el mítico Florencio Amarilla Lacasa y Alfredo Damián Mendoza.

El centrodelantero sumó seis minutos en la Copa del Mundo y, ante la ausencia de Miguel Almirón para el próximo partido ante Australia, surge como una de las variantes ofensivas para el equipo titular.

Actualmente es delantero del Club Atlético Independiente de Avellaneda, que disputa la Primera División de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en Argentina. Sin dudas, cerró una de sus mejores temporadas con 10 goles anotados en 17 partidos disputados durante el Apertura de este año 2026.

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Itapuenses en la Copa del Mundo

Florencio Amarilla Lacasa (1935-2012) fue un centrodelantero destacado que compitió en el Mundial de Suecia 1958. Fue oriundo de Coronel Bogado y destacó en Nacional de Asunción, como también en el Real Oviedo (España) y el Elche CF (España). Terminada su carrera en el fútbol, fue un reconocido actor en el cine internacional.

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Alfredo Damián Mendoza (63) es un exfutbolista que jugó en el Mundial de México 1986. Nació en Encarnación en el año 1963. Llegó a jugar en Olimpia, Guaraní y Cerro Porteño en el ámbito local, mientras que a nivel internacional jugó en Independiente Medellín (Colombia) y Newell’s Old Boys (Argentina), entre otros.

Ávalos es el tercer delantero itapuense en disputar la Copa del Mundo. Es oriundo de Edelira Km 51, en el distrito de Edelira, en el noreste del departamento de Itapúa.