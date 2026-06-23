HNI: albergue precario y falta de medicamentos soportan familiares de pacientes

Más de 15 familiares de pacientes sobreviven diariamente en el precario albergue instalado dentro del predio del Hospital Nacional de Itauguá (HNI). Denunciaron que allí aguardan las buenas noticias de sus familiares en medio de condiciones deficientes; el frío les cala los huesos en estos días de bajas temperaturas.

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Los acompañantes relataron que duermen sobre pallets y colchones reutilizados por distintas personas. Para resguardarse del frío, cubren los techos con hules y recurren a braseros con carbón encendido para generar algo de calor durante las noches.

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A las dificultades para permanecer en el albergue se suma la falta de medicamentos, situación que obliga a los familiares a realizar importantes gastos para cubrir los tratamientos de los pacientes.

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Nancy Pacuá, una de las afectadas, comentó que hasta el momento ya gastó más de G. 5.000.000 en la compra de medicamentos e insumos médicos. Señaló además que muchas veces deben recurrir a sobrantes de tratamientos de otros pacientes para intentar completar lo que requieren sus familiares internados.

“El presidente Santiago Peña debe venir a este lugar para dejar de pintar una realidad que no existe. Lo que viven los pacientes es muy triste. Aquí falta todo, y nosotros tratamos de sobrellevar las cosas como se puede”, aseguró.

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Por su parte, Alba Zárate denunció la presencia constante de animales domésticos dentro del predio hospitalario. Según afirmó, perros y gatos circulan libremente incluso en las cercanías de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), sin que exista un control efectivo por parte de los responsables del establecimiento.

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Mencionaron que la principal ayuda que reciben proviene de la solidaridad de los mismos familiares de pacientes. Como muestra de ello, hoy organizaron de manera comunitaria la preparación de un puchero para compartir el almuerzo entre quienes permanecen acompañando a los pacientes.

Respuesta del director del Hospital

El director del HNI, Dr. Miguel Ferreira, quien aseguró que en las próximas semanas se inaugurará un albergue que servirá de nuevo hogar para los acompañantes de los pacientes. En cuanto a la falta de medicamentos, señaló que existen medicamentos en falta, pero que serán repuestos, según informaron desde el Ministerio de Salud.