IPS: Senado posterga un mes declarar en emergencia el ente por falta de medicamentos

Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, Natalicio Chase (ANR, HC), líder de la bancada cartista, pidió postergar el proyecto por un mes.

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Chase sostuvo que ayer recibieron en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado al presidente del IPS, Isaías Fretes, quien supuestamente les solicitó conformar una comisión técnica y volver a tratar la iniciativa después de un mes.

Sin ningún senador que se oponga, el pleno aprobó el pedido.

Se trata del proyecto remitido por la Cámara de Diputados el 28 de mayo de 2026. La iniciativa “Declara estado de emergencia en el Instituto de Previsión Social, ante el desabastecimiento de medicamentos esenciales, problemas en la infraestructura edilicia, de máquinas y falta de personal; y faculta la realización de acciones administrativas y financieras necesarias”. El proyecto fue presentado en la Cámara Baja por diputados, en su mayoría cartistas.

Lo que dijo Fretes ante el Senado

El martes, tras la citada reunión entre el titular del IPS y senadores de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, reconoció la grave situación financiera que atraviesa la previsional y admitió que la institución necesita cubrir unos G. 150.000 millones mensuales para garantizar el abastecimiento de medicamentos.

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Sin embargo, explicó que gran parte de esos recursos hoy se destinan al pago de deudas financieras acumuladas. También dijo que una declaración de emergencia de la previsional solo servirá como medida administrativa no financiera.

“Puede constituirse en una buena herramienta administrativa, pero no financiera. Esto es como si uno tuviese una ametralladora, pero sin balas”, expresó el martes último.