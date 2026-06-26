Sakura: con un festival musical celebrarán mañana la floración del cerezo en La Paz, Itapúa

Este sábado se realizará un festival musical y artístico para celebrar la floración del sakura, en el Paseo Turístico Natural del Cerezo en Flor, en el distrito de La Paz, departamento de Itapúa.

Será una oportunidad ideal para realizar turismo interno por la región. La actividad estará acompañada de una feria gastronómica de comida tradicional y japonesa.

Los feriantes estarán desde las 8:00, mientras que el evento musical está previsto para las 15:00, con la actuación de la Escuela de Taiko y la presentación especial de Luis Mosqueda y su Grupo Komando.

Se trata de una agrupación musical ampliamente reconocida por ser pionera y uno de los mayores exponentes de la cachaca y la música tropical en el país. Originarios de la ciudad de Encarnación, han construido una trayectoria de décadas, musicalizando fiestas, bailes y eventos populares en todo el territorio paraguayo y zonas fronterizas.

La presidenta de la comisión de artesanos y emprendedores de La Paz, Nidia Socheler, detalló que también miembros de la Asociación Japonesa estarán realizando presentaciones con trajes tradicionales del país nipón.

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Temporada de floración

La Municipalidad de La Paz inauguró la temporada de floración desde el fin de semana pasado. Durante el periodo en que la ciudad se tiñe de rosa chicle, es habitual que miles de turistas la visiten para tomar las mejores postales.

Socheler manifestó que las lluvias no afectaron a las flores, porque no estuvieron acompañadas de fuertes vientos. Además, las heladas de esta semana hicieron bien a la temporada de floración, porque la planta, originaria de Japón, está acostumbrada a climas fríos.

Cada año florecen tras las primeras jornadas gélidas, que se dan entre junio y julio. El sakura se adaptó al clima local y reacciona a las temperaturas cálidas de nuestro otoño. No obstante, el momento más álgido de las flores solo dura entre 15 y 20 días.

Además, en la avenida Los Inmigrantes, la calle principal del microcentro, apareció la floración de los cerezos cultivados hace cuatro años, lo que promete ser un espectáculo visual en la ciudad.

En el caso de estos, se estima que su duración será menor que la de las plantas ubicadas en el parque, que tienen alrededor de 30 años de haber sido cultivadas.

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Inmigración japonesa

El Paseo Natural del Cerezo en Flor se halla dentro del predio de la Asociación Japonesa de La Paz. Los primeros cerezos se plantaron en homenaje a la llegada de inmigrantes japoneses en 1958.

La Paz es una comunidad eminentemente agrícola. Fue fundada por colonos japoneses de la cuarta oleada de migrantes que llegó a esta parte del país tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Ubicada en el departamento de Itapúa, fue creada el 3 de octubre de 1986 por Decreto Ley Nº 1204, al desafectarse del distrito de Fram. Posee 256 km², que corresponden a 25.600 hectáreas.

La inmigración japonesa data del año 1958, cuando llegaron las primeras 320 familias, que posteriormente fundaron lo que actualmente se conoce como La Paz. Los colonos japoneses le dieron esa denominación por la tranquilidad del lugar.

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¿Cómo llegar?

Está ubicado al costado del kilómetro 37 de la ruta D047, conocida como Graneros del Sur. Se halla a 45 km de Encarnación y a 340 km de Asunción. Para llegar, se debe tomar el acceso a la ruta D047 en el distrito de Carmen del Paraná, si se circula por la ruta PY01.

Para quienes viajan desde la ruta PY06 con dirección hacia Encarnación, se debe tomar la ruta D049 en Pirapó, o la D054 en Capitán Miranda, para retomar la ruta D047 hasta llegar a La Paz.

Con la siguiente precipitación intensa se iniciará la caída de las flores y la generación de nuevas hojas verdes, marcando el fin de la temporada de la bella flor.