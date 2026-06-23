IPS: “Ivai la ore porte”, según Fretes, y faltan G. 150.000 millones para comprar medicamentos

Durante una reunión con senadores de la Comisión de Hacienda y Presupuesto para analizar el proyecto de ley que declara en estado de emergencia al IPS por el desabastecimiento de medicamentos esenciales, problemas de infraestructura y fallas en ascensores del Hospital Central, el titular del IPS, Isaías Fretes, lanzó una frase que sintetizó el panorama: “Ivai la ore porte”, al describir las dificultades económicas heredadas por la institución.

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, en la sesión ordinaria de mañana será postergada por un mes, a pedido del propio titular del IPS, con el objetivo de que equipos técnicos del Senado y de la previsional revisen el alcance de la propuesta y planteen modificaciones.

“Tenemos la ametralladora, pero sin balas”

Fretes sostuvo que la eventual declaración de emergencia podría convertirse en una herramienta útil para agilizar procesos administrativos, pero aclaró que no solucionará el principal problema de fondo.

“Puede constituirse en una buena herramienta administrativa, pero no financiera. Esto es como si uno tuviese una ametralladora, pero sin balas”, expresó.

Lea más: IPS “va camino al precipicio”, asegura su presidente

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según detalló, el IPS recauda más de un billón de guaraníes por mes y el 44% de esos recursos se destina al área de salud. Sin embargo, una parte importante termina absorbida por compromisos financieros.

Datos expuestos durante la reunión revelan que el Fondo de Salud correspondiente a mayo alcanzó G. 462.432 millones, de los cuales G. 170.617 millones correspondieron a obligaciones financieras.

Para medicamentos se utilizaron apenas G. 42.268 millones, muy lejos de los G. 150.000 millones mensuales que, según la administración actual, serían necesarios para cubrir adecuadamente las necesidades de los asegurados. “¿Dónde va el resto? Para pagar deudas”, afirmó Fretes.

El 80% del presupuesto es para tratamientos oncológicos

Otro de los datos más impactantes expuestos por el presidente del IPS fue la presión que ejercen los tratamientos contra el cáncer sobre el presupuesto farmacéutico.

“El 80% de la plata que tenemos destinado para la compra de medicamentos lleva los oncológicos. El 20% es para el geniol, la aspirina, el ibuprofeno, lo que se usa todos los días”, explicó.

Fretes destacó que los pacientes oncológicos tienen pleno derecho a recibir los tratamientos, pero advirtió que los avances tecnológicos en medicina han elevado considerablemente los costos.

Ante esta situación, planteó la necesidad de fortalecer el rol del Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress) para centralizar la adquisición de estos medicamentos de alto costo.

Emergencia serviría para acelerar compras y reparar ascensores

Aunque insistió en que la ley no resolverá la falta de recursos, Fretes señaló que sí podría ayudar a reducir tiempos burocráticos para atender necesidades urgentes.

Lea más: “Hace ocho meses que agonizamos”: pacientes claman respuesta de Santiago Peña

Entre ellas mencionó la compra de insumos para alimentación parenteral de recién nacidos internados en terapia intensiva neonatal, además de reparaciones edilicias y de ascensores.

“Nos puede facilitar enormemente comprar los insumos para alimentación parenteral de los neonatos. Hoy un proceso puede durar dos o tres meses y eso podría acortarse rápidamente”, sostuvo.

También recordó que el IPS cuenta con el mayor centro de terapia intensiva neonatal del país, con 73 camas, lo que implica costos operativos elevados.

Fretes pide controles estrictos y advierte sobre riesgos

El titular del IPS sorprendió además al advertir sobre los riesgos que podría generar una ley demasiado amplia si no incorpora mecanismos de fiscalización.

“Una ley de este tipo de amplitud puede ser un peligro ante una persona que no reúne la transparencia”, manifestó en alusión al proyecto de ley que viene de Diputados y fue presentado por Yamil Esgaib (ANR, HC).

Por ello, solicitó expresamente que cualquier normativa incluya sistemas estrictos de control y rendición de cuentas. “Es un punto innegociable”, insistió durante la reunión.

Cartismo considera innecesaria la declaración de emergencia

El líder de la bancada oficialista de Honor Colorado, el senador Natalicio Chase, cuestionó la necesidad del proyecto y argumentó que el IPS ya dispone de herramientas legales para realizar contrataciones excepcionales.

“Este proyecto de ley es absolutamente innecesario”, afirmó. Según Chase, la Ley de Contrataciones Públicas ya permite realizar llamados de emergencia y procedimientos abreviados cuando existen situaciones urgentes debidamente justificadas.

A su criterio, la declaración de emergencia sería más bien una manifestación simbólica de respaldo político a la gestión de Fretes que una herramienta con efectos prácticos concretos.

Tras un amplio debate, la Comisión de Hacienda resolvió postergar el dictamen y abrir una mesa de trabajo técnica para analizar posibles modificaciones.

La decisión se tomó considerando que el proyecto tiene plazo hasta el 28 de agosto antes de operar la sanción ficta, lo que permite estudiar ajustes relacionados con controles, transparencia, contratación de personal y alcance de las facultades extraordinarias.

Mientras tanto, Fretes insistió en que la prioridad sigue siendo sanear las finanzas de la previsional. “Estamos sobreviviendo cerrando focos de corrupción, fugas y malgastos. Pero necesitamos una reingeniería financiera para dejar de destinar cientos de miles de millones al pago de deudas y poder invertirlos en salud”, concluyó.