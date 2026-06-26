Esperaron durante horas, soportando el frío, pero regresaron a sus casas sin acceder a estudios de laboratorio

El problema de la falta de insumos en el Hospital General de San Lorenzo —más conocido como hospital de Calle’í— se viene repitiendo con frecuencia. En la mañana del jueves último, una vez más, los pacientes regresaron a sus casas con las manos vacías debido a que el hospital no contaba con los insumos para realizar los análisis clínicos.

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Este hecho fue denunciado y quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales. En la filmación se puede observar a numerosos pacientes, quienes manifestaban su malestar ante el anuncio de una funcionaria, que informó que el área de Laboratorio no estaría disponible durante el día.

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El joven que realizó las imágenes lamentó el hecho y, de manera incluso jocosa, dijo que se hubiera quedado en su casa a dormir bien abrigado, haciendo alusión a la baja temperatura que se sintió en la madrugada y la mañana de ayer.

Incluso, despotricó contra los funcionarios, que, aun a sabiendas de que el servicio no estaría disponible, permitieron que los pacientes esperaran en largas filas desde la madrugada para realizarse sus análisis clínicos..

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“País de mierda. Toda la gente que vino a esperar al pedo. Desde las 03:00 de la mañana al pedo. Basura son todos. Las 06:00 de la mañana son. Una señora que vendía tapabocas sabía, pero estos funcionarios no sabían. Akeporaiterei che rógape kuri”, expresó el usuario a través del video que filmó y que posteriormente subió a sus redes sociales.

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Le consultamos al director general de Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), Matías Latorre, si existen inconvenientes en la adquisición o distribución de los insumos. El funcionario indicó que son varios los proveedores que entregan insumos a los hospitales públicos, sin responder directamente a la queja de los usuarios.

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“Hay que ver cada caso puntual, son muchos laboratorios con distintos proveedores y distintos administradores de contrato en el país. En el caso de Calle’í, el proveedor había entregado el día anterior y también ayer a la tarde reactivos. Pero como saben, es un año más exigente para todos. Se está trabajando con Economía para poder agilizar esa respuesta a la demanda ciudadana”, explicó el funcionario.

Por otro lado, tras la viralización de la denuncia en un video, desde la página oficial del Hospital General de San Lorenzo, la directora del hospital, doctora Sofía Ramos, aseguró que diariamente se procesan unas 400 muestras, que incluyen a pacientes internados y a pacientes que provienen de otros hospitales.