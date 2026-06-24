Más de 200 niños oncológicos afectados por falta de medicamentos, alertan padres

La escasez de medicamentos para tratamientos oncológicos pediátricos genera preocupación entre familias que tienen hijos internados o en seguimiento médico en el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Instituto Nacional del Cáncer (Incan).

Ruth Martínez, madre de un niño de tres años diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda tipo B, denunció que actualmente existen faltantes de fármacos indispensables para cumplir los esquemas de quimioterapia.

“La situación está crítica, especialmente para los niños oncológicos, porque nos encontramos con la realidad de que estamos sin medicamentos. Quedarse sin un día de medicación correcta es darle riendas al cáncer”, afirmó.

Según explicó, más de 200 pacientes pediátricos se encuentran realizando tratamientos en distintas etapas y dependen de que los medicamentos estén disponibles en tiempo y forma.

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Tratamientos en riesgo por falta de insumos

El hijo de Martínez fue diagnosticado en febrero de este año y actualmente sigue tratamiento en el IPS Central. La familia tuvo que dejar Ciudad del Este para trasladarse a Asunción y acompañar el proceso médico.

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La madre relató que este miércoles debía comenzar el segundo esquema de tratamiento, pero fue informada de que uno de los medicamentos de quimioterapia que necesita para los próximos días no está disponible.

“Me avisaron que para el lunes, cuando tiene que recibir una medicación de quimioterapia, no hay en stock. En un principio iban a buscar en el Incan, pero tampoco hay allí”, señaló.

Indicó que hasta hace algunos meses varios padres conseguían ciertos medicamentos en el Incan cuando faltaban en el IPS, pero actualmente el desabastecimiento afecta a ambas instituciones.

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Familias deben comprar medicamentos por su cuenta

Martínez aseguró que el faltante no se limita a medicamentos de alto costo, sino que también alcanza a insumos considerados básicos dentro de los tratamientos oncológicos.

Mencionó que desde hace tiempo las familias vienen adquiriendo por cuenta propia medicamentos como diuréticos y ondansetrón, utilizados para controlar efectos secundarios de la quimioterapia.

Sin embargo, advirtió que la situación se volvió más grave con la falta de drogas oncológicas, cuyos costos resultan inaccesibles para muchas familias.

“Ahora se suman los medicamentos de quimioterapia y ya estamos hablando de millones de guaraníes”, expresó.

En el caso de su hijo, explicó que requiere ocho ampollas para una semana de tratamiento y que el costo total supera el millón de guaraníes, dependiendo del laboratorio y la disponibilidad en el mercado.

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“No pueden dejar de recibir el tratamiento”

La madre insistió en que la continuidad del tratamiento es uno de los factores determinantes para el éxito terapéutico en pacientes oncológicos pediátricos.

“Uno de los motivos del éxito del tratamiento es hacerlo en fecha y completar el esquema como corresponde. Darle tiempo al cáncer hace que las posibilidades de cura disminuyan”, sostuvo.

Añadió que muchos pacientes atraviesan etapas críticas como la inducción o consolidación del tratamiento, mientras otros continúan con medicación de mantenimiento y controles periódicos, por lo que la necesidad de provisión es permanente.

“Todos los chicos necesitan sus medicamentos. Ninguno puede esperar”, remarcó.

La realidad de las familias del interior

Martínez también expuso las dificultades que enfrentan las familias que viven fuera de Asunción y deben trasladarse para acceder a tratamientos especializados.

Recordó que en Ciudad del Este no existe un servicio de oncología pediátrica que permita tratar casos complejos como el de su hijo.

“Somos de la Triple Frontera y no hay tratamiento oncológico pediátrico allá. Solamente tenemos una hematóloga infantil y después todo se deriva a Central”, lamentó.

Pese a las dificultades, destacó la labor del personal médico que atiende a los pacientes.

“Los doctores se portan muy bien y realmente se siente el compromiso que tienen con los chicos”, señaló.

No obstante, advirtió que el esfuerzo de los profesionales pierde efectividad cuando los hospitales carecen de los medicamentos necesarios para cumplir los tratamientos.