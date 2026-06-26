MEC denuncia que 500 usuarios ejecutaron 130.000 acciones ilegales para avalar títulos falsos

El ministro de la Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, dio detalles de los resultados parciales de una auditoría de diez días efectuada al Registro Único del Estudiante de la Educación Superior (RUES), en el marco de la investigación de títulos falsos. La investigación dejó al descubierto cómo más de 500 usuarios irregulares ingresaron al sistema informático para validar títulos académicos de forma totalmente ilegal.

Según reportó Ramírez, se aprovecharon horarios inusuales, épocas en las que el sistema estaba cerrado y perfiles sin autorización para realizar un total de 130.000 movimientos virtuales.

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De esa gigantesca cifra, al menos 60.000 acciones sirvieron para validar informes institucionales o emitir registros definitivos de títulos universitarios presumiblemente falsos.

Borrado de huellas digitales con tecnología

El esquema delictivo incluyó sabotaje informático para evitar que los auditores rastrearan el origen de las conexiones, según el ministro.

“Descubrimos un mecanismo que se insertó en el sistema para borrar los rastros y las huellas de las entradas. Era muy difícil detectar desde qué computadoras se producían los accesos porque instalaron un aparato diseñado específicamente para inhibir el rastro digital. Por supuesto, ese dispositivo ya fue detectado y desinstalado por nuestros técnicos”, detalló el titular del MEC.

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Ramírez aclaró que esto no significa que existan 130.000 títulos falsos emitidos de golpe, sino que es la cantidad de registros, firmas y pasos administrativos falsificados dentro de la plataforma digital que la Fiscalía ahora debe revisar uno por uno.

Directores echados y 283 funciarios sumarios

Ante esta situación, el Ministerio de Educación ordenó la desvinculación de un director general, cuatro directores de área y dos equipos enteros de trabajo. Todos quedaron a disposición de Recursos Humanos.

Detalló además que un total de 283 funcionarios se encuentran bajo sumario administrativo.

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La cartera estatal aclaró que, por procedimiento legal, los sumarios internos de estas 283 personas se congelarán temporalmente a medida que la Fiscalía tome las causas penales. Detalló que desde finales de 2023 hasta la fecha, el MEC ya remitió más de 500 casos sospechosos al Ministerio Público.

Guerra a las carreras falsas y control con el Senado

El MEC trabaja con la Comisión Especial conformada recientemente en la Cámara de Senadores para combatir los títulos falsos, liderada por el legislador Patrick Kemper.

En paralelo, el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) intensificó los controles en las universidades privadas.

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Las autoridades recordaron que el foco está en proteger a los estudiantes legítimos, por lo que no se cierran universidades enteras, sino las ofertas académicas que no cumplen la ley. Bajo esta política, dos carreras de Medicina fueron clausuradas de forma definitiva desde 2024, y actualmente se ordenó la inspección urgente de otras tres carreras de Medicina pertenecientes a tres universidades distintas.

El ministro Ramírez concluyó pidiendo prudencia y asegurando que no darán nombres de instituciones hasta tener las certificaciones judiciales correspondientes para no manchar la reputación de universidades.