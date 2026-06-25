Títulos falsos: ¿Cuáles son las universidades investigadas?

El ministro de Educación, Luis Ramírez y miembros de su gabinete, se reunieron hoy con parlamentarios que forman parte de la comisión especial del Senado, que investiga el fraude masivo de los títulos falsos en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

En el encuentro, el secretario de Estado recordó que cuentan con alrededor de 500 denuncias por diplomas universitarios falsificados de docentes y de otras carreras universitarias.

De ese total, 250 personas no pudieron presentar una sola prueba sobre sus estudios en institutos de educación superior, de formación docente o universidades. Hasta la fecha, 145 casos fueron derivados al Ministerio Público, que confirmó este miércoles un equipo fiscal que investigará esta situación.

“Estamos terminando una auditoría. Hemos trasladado a cuatro funcionarios importantes en este circuito y hemos encontrado muchísimas situaciones irregulares”, afirmó sobre los procesos internos en el MEC.

Títulos falsos: cambian a directora de Universidades

El MEC en realidad, oficializó hasta la fecha cinco cambios de personas al interior de la entidad, que están supuestamente vinculadas al caso de documentos apócrifos.

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Luego de una reunión que mantuvo este miércoles el ministro de Educación con el presidente de la República, Santiago Peña, se individualizó uno de los cambios. Carmen Paredes Subeldía fue designada por decreto como nueva directora general de Universidades en el MEC.

Lo llamativo del caso es que Paredes reemplaza a la funcionaria Zulma Alicia Díaz Penayo, quien fue confirmada por decreto presidencial el 30 de diciembre del año pasado, es decir, apenas duró seis meses en el puesto. Además, hay que recordar que las 500 denuncias datan del 2, según las declaraciones del propio ministro de Educación en comunicación con ABC Cardinal.

Díaz Penayo pasará a realizar otras funciones en el MEC, al igual que los demás trabajadores reemplazados en sus cargos, según Ramírez.

¿Cuáles son las universidades investigadas por supuestos títulos falsos?

En su última sesión del martes, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), decidió en el marco de las denuncias por títulos falsos, la “inspección” de tres universidades privadas, que deberá realizarse por una comisión que será confirmada vía resolución.

El plenario del Consejo indicó que esta inspección se realizará por la falta de información suficiente de la carrera de Derecho y otros antecedentes obrantes, que no fueron remitidos por estas entidades, pese a los pedidos del Cones.

La primera a ser inspeccionada será la Universidad Privada del Guairá (UPG), que carga con varios antecedentes de presuntas malas prácticas en educación superior. En el 2015, en el IPS sospechaban de 69 empleados de blanco por haber presuntamente comprado sus títulos de esa casa de estudios.

La institución ya había sido intervenida en el 2016 por ofrecer carreras sin habilitación. El presidente actual del consejo de la UPG es Pedro Luis Villalba Cabral y el rector es Benjamín Chamorro Cortesi.

Otras universidades investigadas por títulos falsos

A la UPG, le sigue con la inspección la Unichaco, cuyo propietario y rector actual es Reinaldo Barreto Medina. La entidad también cuenta con antecedentes por contar con carreras no acreditadas.

Un hecho que generó polémica se dio en abril del 2017, cuando una egresada de la carrera de Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses, obtuvo la tesis bajo la investigación titulada “Características de las escrituras manuscrita de personas con trastorno homosexual”, una cuestión que dejó de considerarse así por la comunidad médica desde 1973. Esto, sin contar que la carrera ni siquiera estaba habilitada por el Cones.

Le sigue la Unisal (Universidad privada San Lorenzo), cuya presidenta es Laura Diana Cogorno y tiene como rectora a Cecilia Santos de Medina, también envuelto en polémicas en años anteriores por la falta de entrega de títulos de grado y excesivos retrasos en el pago de salarios a sus docentes.

El MEC también dispuso la intervención del Instituto Técnico Superior “San Expedito”, cuya propietaria es María Estelvina Godoy Alvarenga, tras denuncias por presuntos títulos apócrifos, remitidas al MEC por estudiantes.