MEC revela que títulos falsos costaron de G. 6 millones a G. 25 millones

En conversación con ABC, el ministro de Educación, Luis Ramírez, brindó esta mañana nuevos detalles sobre la auditoría interna que realizan en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), por la proliferación de títulos falsos de docentes y de otras carreras universitarias de grado y de posgrado.

El MEC tiene previsto culminar este viernes una auditoría interna en el marco de una investigación por denuncias de al menos 500 títulos universitarios supuestamente falsos, para docentes, de los cuales 145 casos fueron derivados al Ministerio Público. Las indagaciones se realizan principalmente en la oficina de Registro de Títulos, que depende del Viceministerio de Educación Superior.

“A partir de estas irregularidades fuimos haciendo cambios hasta realizar una auditoría de todas las oficinas de registro de títulos universitarios. Espero tener resultados cuanto antes un panorama mucho más claro. Los datos preliminares nos indican que hay una red muy grande de irregularidades, con aristas en todas partes”, explicó Luis Ramírez en contacto con ABC Cardinal.

Indicó que hasta la fecha, han sido apartados de sus funciones y reemplazados 4 funcionarios de estas dependencias. “No tenemos los elementos para definir o decidir sobre ninguno todavía (si serán desvinculados)”, agregó.

¿Cuánto cuestan los títulos falsos? Esto reveló el MEC

Sobre el esquema de la venta de títulos, el ministro de Educación afirmó una serie de variantes. “Abarca gran parte del territorio, pero con particularidades, por ejemplo, ocurre que el título se expide en una localidad, se registra en otra localidad y la persona que la obtiene reside en otra localidad”, expresó.

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En muchos casos, las universidades se acercaron al MEC para aclarar que hay diplomas que utilizaron sus membretes, pero los alumnos no son de estos locales.

“Nos dijeron que la firma es original en el cartón, pero se olvidaron de cambiar la fecha del título, porque la persona que supuestamente firmó como rector, ya no era el rector en ese momento”, agregó Luis Ramírez.

El titular del MEC aseguró que tienen denuncias sobre el costo de los títulos falsos. “Escuchamos denuncias que van desde G. 6 millones, hasta los G. 20 millones o G. 25 millones, depende mucho del título, de la carrera, de esos factores”, remarcó.

Limitaciones del MEC para anular títulos

Ramírez recordó que únicamente con la decisión previa de la Justicia, pueden actuar para anular los títulos falsos.

“Nosotros como acto jurídico no podemos anular un título. Nosotros en todo caso, lo que podríamos anular es la inscripción. Pero el título nos tiene que decir la Justicia”, reiteró.

El abogado Richard Rojas afirma que a los 250 títulos falsos de docentes que están siendo denunciados por el Gobierno, hay que sumar la existencia de otros 300 diplomas no auténticos más, de los cuales ya habían alertado al MEC y al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) mucho antes de la denuncia oficial que tomó estado público la semana pasada.