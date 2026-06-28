Lluvias vuelven a aislar a Borja y Mbuyapey y reavivan reclamo por asfalto.

Vecinos de ambas localidades reportaron que las precipitaciones convirtieron nuevamente el camino en un lodazal, imposibilitando el tránsito de vehículos y dificultando la comunicación entre ambos departamentos.

La situación afecta especialmente a productores agrícolas, trabajadores, estudiantes y familias que dependen diariamente de esta vía para trasladarse a centros educativos, establecimientos de salud y mercados de comercialización.

Imágenes difundidas por pobladores muestran extensos tramos cubiertos por barro, donde incluso vehículos con tracción tienen serias dificultades para avanzar.Los habitantes de la zona lamentaron que el aislamiento vuelva a repetirse cada vez que se registran lluvias de consideración, una situación que aseguran soportan desde hace varios años sin que exista una solución definitiva.

El problema volvió a poner sobre la mesa el reclamo por la pavimentación del tramo de aproximadamente 30 kilómetros que conecta ambos distritos y que continúa siendo uno de los principales pedidos de las comunidades afectadas.

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Los pobladores recuerdan que el proyecto ya cuenta con estudios técnicos concluidos, mediciones realizadas y codificación dentro del sistema nacional de inversión pública.

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Asimismo, sostienen que la obra fue incluida dentro de la cartera de proyectos financiables mediante recursos del organismo internacional FONPLATA, aunque hasta el momento no se ha iniciado su ejecución.

El anuncio de Peña no se cumplió

Vecinos recordaron que tanto el presidente de la República, Santiago Peña, como la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, habían anunciado la ejecución del proyecto, pero señalaron que los compromisos aún no se tradujeron en el inicio de las obras.

Además del perjuicio para la producción y la actividad económica, advierten que el aislamiento puede poner en riesgo la atención de emergencias médicas, ya que el ingreso de ambulancias y otros vehículos de auxilio se vuelve sumamente complicado.

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Ante esta nueva situación, los pobladores reiteraron su pedido al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para que impulse cuanto antes la pavimentación del tramo y evite que cada temporal vuelva a dejar aisladas a las comunidades de Borja y Mbuyapey.