Tomás Romero Pereira: ambulancia no pudo rescatar a una mujer enferma por el pésimo estado del camino

El pésimo estado del camino de acceso a Guapoy, en Tomás Romero Pereira, impidió que una ambulancia de los Bomberos Azules de la ciudad pudiera llegar a una comunidad rural donde una mujer con problemas de salud requería traslado hasta el Hospital Distrital de María Auxiliadora.

Según el comandante de la compañía, Rolando Invernizzi, acudieron al llamado de auxilio de una mujer, quien estaba con aparentes problemas de presión arterial. Penosamente, no llegaron al sitio debido a que, en el km 5 del camino terraplenado, el móvil resbaló y cayó a la cuneta.

El siniestro ocurrió durante la tarde de este viernes. Según detallaron los voluntarios, trabajaron por más de una hora para lograr sacar la ambulancia del costado del camino. Para entonces, ya no pudieron cumplir con el servicio.

La paciente, una mujer de 31 años, tuvo que ser trasladada por otra compañía de bomberos, la K103 de la ciudad, cuyos integrantes cuentan con una camioneta 4x4. La paciente fue llevada hasta el Hospital Distrital de María Auxiliadora.

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Reclaman estado del camino

El presidente de la Comisión Pro Asfalto del camino Cruce Ayala-Yatytay, Gabriel Maidana, explicó que entre sus reclamos se encuentra el asfaltado del tramo que conecta este camino con el microcentro de Tomás Romero Pereira, que consta de unos 7 km de extensión.

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Indicó que cada año son los vecinos quienes gestionan ripio para lanzar en los caminos, pero que, penosamente, desde hace años no hay intervención de la municipalidad.

El dirigente manifestó que el intendente municipal, Hernán Ysidro Rivas (ANR-HC), padre del exsenador Hernán Rivas y candidato al rekutú, “no tiene interés por el distrito, no quiere trabajar”, lamentó.

La comuna había realizado una inversión de más de G. 600 millones en ese camino en el año 2024, situación que fue denunciada por la Junta Municipal debido a que se facturó a nombre de una empresa privada, pero los trabajos se realizaron presuntamente con máquinas de la municipalidad. El caso nunca fue investigado por las autoridades correspondientes, a pesar de las múltiples denuncias de los ediles.

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Sufrimiento de pobladores

Los lugareños refieren que a diario este camino moviliza más de 1.000 rodados, principalmente de pobladores de zonas rurales que trabajan en el microcentro de Tomás Romero Pereira.

El mal estado del camino hace que con cada lluvia se corte la transitabilidad. Se trata, además, del segundo episodio de esta naturaleza, debido a que el pasado 12 de octubre de 2025 la misma ambulancia quedó varada en el mismo sector por el mal estado del camino.

Desde la comisión local evalúan realizar otras manifestaciones para volver a exigir mejoras en el camino.

Por su parte, el intendente municipal no respondió mensajes y llamadas donde le solicitamos su declaración. Permanecemos abiertos a si desea referirse al tema.

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Marginación de voluntarios

Luego de exponer la situación y la precariedad de los caminos el año pasado, que impidió a los bomberos llegar a realizar un rescate, la compañía no recibe aporte municipal por la tasa que corresponde a los voluntarios del distrito.

Aparentemente, en lo que va del año, este aporte no fue recibido y presumen que se trata de un “castigo”.

La compañía además no recibe desembolsos de la Junta Nacional de Bomberos Voluntarios desde hace casi 10 meses, lo que mantiene a los voluntarios en una situación de precariedad.