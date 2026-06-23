Precaria reparación de camino impide reposición del transporte público en tramo Asunción-Fuerte Olimpo

El transporte público cumple una función más que importante en estas lejanas comunidades chaqueñas, atendiendo la escasez de medios de transporte, sobre todo para los pobladores más humildes que carecen de medios propios de movilidad para poder desplazarse hacia otras regiones del país.

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En Fuerte Olimpo, el colectivo proveniente de la capital del país ( 780 kilómetros), llega dos veces por semana, siempre que las condiciones de los caminos lo permitan. En tanto, los moradores de la lejana Bahía Negra disponen de este servicio solo una vez por semana, aunque en esta localidad también llega semanalmente un ómnibus procedente de Concepción.

A pesar de las unidades que son precarias, conocidas como los “buses chatarras”, que de forma permanente se descomponen durante el largo viaje, es el único medio de transporte con que se cuenta en la zona, de allí su enorme importancia.

En la capital departamental, una unidad de la empresa San Juan que cubre este itinerario llegó el pasado 11 de abril, quedando prácticamente atrapada sin poder volver a su destino inicial por casi 50 días, hasta que se reparó el camino, lo que permitió que el mismo colectivo por fin pudiera regresar a la capital del país.

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Solo para votantes

Cuando se creía que ya se repondría el servicio del transporte público, desde la mencionada empresa anunciaban que no disponían de unidades, pues fueron alquiladas por dirigentes políticos para trasladar a los votantes desde diferentes puntos del país hacia estas poblaciones chaqueñas.

Una vez finalizada la contienda electoral, desde la empresa San Juan, se realizaron varios intentos para volver a iniciar los viajes hacia el Chaco. Lastimosamente, todos fueron sin éxito, pues cada vez que se programaba un viaje se producían pequeñas lluvias en la zona, lo que dejaba una vez más intransitables los precarios caminos, al menos para los vehículos pesados.

Este lunes, en otro intento por restablecer el servicio, estaba nuevamente programado el viaje desde la estación de buses hacia Fuerte Olimpo. Sin embargo, los pequeños aguaceros que se registraron durante la mañana frustraron una vez más el anhelado viaje y, con ello, la decepción de los pasajeros.

Desde aquel 11 de abril hasta la fecha transcurrieron 73 días de paralización del transporte público debido a la precariedad de los caminos, lo que obliga a las personas a buscar la manera de viajar, ya sea gracias a la solidaridad de algunos conductores o por medio de las precarias embarcaciones que llegan a este puerto.

Reparaciones precarias

Los trabajos de reparación del camino que une a la comunidad con uno de los extremos de la nueva ruta bioceánica son simples remiendos, sin ninguna planificación que pueda evitar nuevas inundaciones. Inicialmente, pobladores voluntarios de Toro Pampa realizaron el desagote de los tramos inundados, ayudados por maquinarias del MOPC.

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Más adelante se les unieron máquinas de las estancias cercanas y el equipo de vialidad de la Gobernación, pero los trabajos fueron solo parches para permitir la circulación de los vehículos y, con un pequeño aguacero, el camino vuelvía a quedar intransitable. Prueba de ello es que aún no se puede restablecer el servicio del transporte público.

En estos trabajos no existe construcción de sistemas de desagüe, que supuestamente deben ser colocados por las empresas adjudicadas por el MOPC, pero que hasta la fecha prácticamente brillan por su ausencia. Esto sería a consecuencia de la falta de desembolsos por parte del Ministerio.

Si se cumplen las predicciones de la Dirección de Meteorología sobre la llegada del fenómeno de El Niño, que anuncia abundantes lluvias para todo el país, incluyendo la región chaqueña, nuevamente todo el Alto Paraguay estará expuesto a un nuevo aislamiento, pues una vez más los caminos de la zona no son reparados como corresponden.