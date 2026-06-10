Codetri exige apertura plena del Puente de la Integración y alerta sobre perjuicios económicos

La falta de apertura plena del Puente de la Integración, que une Presidente Franco (PY) y Foz de Yguazú (BR), genera frecuentes reclamos de gremios de comerciantes y organizaciones civiles. Esta vez, los miembros de Codetri enviaron una nota de reclamo a las autoridades de ambos países.

En el documento piden medidas urgentes para resolver cuellos de botella logísticos y turísticos que perjudican el desarrollo y la movilidad en la región. Una de las medidas que solicitan es la apertura amplia e inmediata del Puente Internacional de la Integración.

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El documento fue firmado por cuatro consejos de desarrollo socioeconómico: Ciudad del Este, Foz do Iguaçu, Presidente Franco y Puerto Iguazú. El pedido cita los perjuicios ocasionados por la subutilización del Puente de la Integración para la región trinacional, uno de los principales corredores logísticos y turísticos del Mercado Común del Sur (Mercosur).

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“La limitación del tránsito, con un puente concluido hace cerca de tres años, compromete el desarrollo regional y mantiene sobrecargado el Puente de la Amistad. La fluidez del tránsito es esencial para el transporte de cargas, el turismo y la rutina de los moradores de la frontera”, remarcó el presidente de Codetri, Roni Temp.

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Entre las reivindicaciones de las ciudades de frontera están la apertura inmediata del Puente de la Integración para vehículos livianos, furgonetas y ómnibus de turismo; la aceleración de las obras del puente sobre el río Monday, en Paraguay; y las mejoras de infraestructura en la Perimetral Leste, en Foz de Iguazu.

El documento también defiende la prioridad para los camiones en el nuevo puente, especialmente durante el período nocturno.

Sobrecarga en el Puente de la Amistad

Una de las grandes preocupaciones de los gremios y comerciantes es la sobrecarga del Puente Internacional de la Amistad. Por esta pasarela pasan diariamente cerca de 43.000 vehículos y 93.000 personas, según la Investigación de los Puentes Internacionales de la Triple Frontera 2024.