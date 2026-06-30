Feriado albirrojo: ¿qué se hace y cómo quedan los plazos en el Poder Judicial y Fiscalía?

Luego de la hazaña de la Albirroja en el Mundial 2026, al eliminar a Alemania en penales y clasificar a la fase de octavos de final, el presidente de la República Santiago Peña Palacios, firmó el Decreto N° 6280 por el cual declaró feriado nacional este martes 30 de junio, al cual se adhirieron el Poder Judicial y la Fiscalía.

En ese contexto, el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia a su vez emitió la Resolución N° 834, resolviendo adherirse al feriado nacional; el fiscal general del Estado Emiliano Rolón, hizo lo propio a través de la Resolución FGE N° 2312, por la cual la Fiscalía declaró feriado institucional, pero asegurando los servicios.

Lea más: Feriado nacional: Corte suspende actividades, pero mantiene juicios orales y remates judiciales

En cuanto a lo dispuesto por la máxima autoridad del Poder Judicial, las actividades jurisdiccionales, registrales y administrativas quedaron suspendidas en todas las circunscripciones judiciales del territorio nacional durante la jornada del martes 30 de junio.

Sin embargo, la Resolución N° 834 habilita en forma excepcional la realización de remates judiciales que habían sido fijados previamente para el 30 de junio, y dispone que los actuarios y rematadores judiciales concurran a sus respectivos lugares de trabajo para cumplir con dichos actos procesales.

Lea más: Batacazo mundial: Paraguay elimina a Alemania en los penales y avanza a los octavos de final

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Igualmente, para el caso de los juicios orales y públicos, la resolución de la Corte Suprema de Justicia habilitó la realización estos en materia penal, tanto aquellos que estén en curso como los que tengan previsto su inicio en la fecha. Para ello, los presidentes de los Tribunales de Sentencia tendrán que garantizar la presencia del personal imprescindible para el desarrollo de los debates.

Fiscalía asegura servicios y atención en “feriado albirrojo”

A través de su Resolución FGE N° 2312, el titular del Ministerio Público Emiliano Rolón, dispuso el feriado institucional, pero con la disponibilidad de ciertas actividades fiscales.

Es así que, con la finalidad de asegurar la continuidad de los servicios esenciales dentro de la Fiscalía, el fiscal general Emiliano Rolón dispuso que permanecerán en funciones: las unidades fiscales que se encuentren de turno; así como las las unidades con audiencias en juzgados y juicios orales que no hayan sido suspendidos.

Lea más: Videos: todo un país vibra tras el histórico triunfo de la Albirroja ante Alemania

De la misma forma, deberán estar operativas la Oficina de Denuncias Penales del Ministerio Público y los Departamentos de Apoyo Técnico Fiscal, convocados para atender requerimientos de las unidades de turno.

La medida fue adoptada en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales del Fiscal General del Estado para coordinar el funcionamiento armónico y eficaz de la institución, garantizando la prestación de los servicios imprescindibles durante la jornada de feriado nacional.

Plazos en Poder Judicial y Fiscalía vencen el 1 de julio

En cuanto a los plazos, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mediante su Resolución N° 834, dispuso que los plazos procesales y registrales cuyo vencimiento opere el martes 30 de junio de 2026 fenecerán recién el miércoles 1 de julio de 2026.

El titular de la Fiscalía también señaló el fenecimiento de los plazos establecidos para el 30 de junio y que fenecerán así, por razón del feriado nacional decretado, el 1 de julio de este año.

La Corte también recordó que los magistrados judiciales tienen la facultad prevista en el artículo 196 del Código de Organización Judicial para habilitar días feriados y horas inhábiles cuando los asuntos sometidos a su conocimiento así lo requieran, a fin de garantizar la continuidad del servicio de justicia.

Los antecedentes del festejo

No es la primera vez que la administración de Santiago Peña utiliza esta prerrogativa legal para sintonizar con el sentimiento popular. Durante el pasado año 2025, el mandatario aplicó esta misma ley en dos oportunidades muy recordadas: