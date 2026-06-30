Feriado nacional: IPS garantiza atención de urgencias y tratamientos oncológicos este martes

El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que mantendrá la atención en los servicios considerados imprescindibles durante el feriado nacional de este martes 30 de junio, decretado por el Poder Ejecutivo para conmemorar la histórica clasificación de la selección paraguaya a los octavos de final del Mundial 2026.

La previsional emitió un comunicado en el que detalla el funcionamiento de los hospitales y las medidas adoptadas para garantizar la continuidad de la atención a los pacientes que requieren tratamientos impostergables.

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Urgencias, diálisis y pacientes oncológicos serán atendidos

En cumplimiento del decreto presidencial, el IPS confirmó que los servicios médicos de urgencias y de diálisis funcionarán con normalidad durante la jornada.

Además, la institución garantizará la atención en el Hospital Día Hematooncológico, los servicios de radioterapia y las cirugías programadas para pacientes oncológicos.

También precisó que los pacientes que fueron internados con anterioridad para ser sometidos a una cirugía este martes deberán permanecer hospitalizados. Cada director de hospital será responsable de coordinar la realización de las intervenciones en un plazo de entre 24 y 48 horas.

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Consultas y cirugías serán reagendadas

El comunicado señala que las consultas agendadas y las cirugías programadas que no correspondan a casos oncológicos o de urgencia serán reprogramadas.

Según lo dispuesto por el decreto del Poder Ejecutivo, el IPS deberá fijar una nueva fecha para estas atenciones en un plazo no mayor a siete días.

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Cambios para el personal del IPS

En cuanto al funcionamiento interno de la previsional, el IPS informó que para el personal administrativo se activará el sistema franquero, mientras que el personal de enfermería trabajará bajo el sistema de guardias para asegurar la cobertura de los servicios esenciales.

De esta manera, la institución busca garantizar la continuidad de las prestaciones médicas indispensables, pese al feriado nacional dispuesto para celebrar el histórico triunfo de la Albirroja sobre Alemania y su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.