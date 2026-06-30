Mafia de los pagarés: Cámara no admite recurso y exjueza de Paz no logra zafar de juicio

A través de un recurso de apelación general, la exjueza de Paz de La Encarnación Carmen Analía Cibils Miñarro pretendió dejar sin efecto la resolución que dispuso la apertura a juicio oral y público en uno de los casos relacionados a la mafia de los pagarés.

Se trata del auto interlocutorio (A.I.) N° 43 del 6 de abril pasado, dictado por el juzgado penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción del 2° Turno.

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En la resolución mencionada, el juez Rodrigo Estigarribia rechazó una serie de incidentes planteados por la defensa, para luego disponer que Cibils afronte juicio oral y público por supuesto prevaricato y uso de documentos de contenido falso.

Los puntos cuestionados por la exjueza Analía Cibils

Esta decisión fue recurrida por los abogados Rodrigo Yódice y Arturo Daniel, quienes objetaron seis puntos del AI N° 43, específicamente relacionados con el rechazo de los incidentes que plantearon.

Excepción de falta de acción, de nulidad absoluta de la acusación, de nulidad de la acusación por supuesta transgresión a los principios de contradicción y congruencia, y la violación del artículo 350 del CPP (declaración indagatoria) y sobreseimiento definitivo son algunos de los incidentes planteados por la defensa de Cibils.

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Los demás incidentes planteados durante la audiencia preliminar plantearon la exclusión de pruebas varias como testificales, celular del coimputado Alfredo Benítez Cabrera, un pendrive incautado de su juzgado, así como pericias de gestión jurisdiccional y auditoria de procesos, y pericia jurídica sobre derecho procesal civil.

Argumento de la Cámara

La apelación fue estudiada por el Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, integrado por Silvana Luraghi, Arnulfo Arias y José Waldir Servín.

Luraghi y Servín coincideron en votar por declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación general planteado. Arias votó por la admisión del recurso para su estudio y el rechazo del mismo, debido a la solidez de la resolución apelada.

“Esta magistratura no observa que la defensa haya demostrado el error procesal, que haya causado agravio irreparable, en virtud a que las argumentaciones expuestas por la defensa se limitan a la pretensión de análisis de hechos que en primer término están prohibidas en esta instancia, ya se ha decidido y fundamentado en forma correcta sean juzgados y valorados ante un tribunal de sentencias”, explica la camarista Luraghi con relación a uno de los puntos cuestionados por la defensa.

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“Los motivos expuestos como agravios, no enervan la decisión del Juez quien para denegar, ha cumplido con los presupuestos del Art. 125 del C.P.P., y atendiendo que toda cuestión propuesta por las partes puede ser discutida en oportunidad del juicio oral y público, corresponde admitir el recurso interpuesto y la confirmación del auto impugnado, debiendo el Tribunal de Sentencia, en su oportunidad, decidir sobre la pretensión de quien reclama”, concluyó Arias.

Procesos en el caso mafia de los pagarés

Carmen Analía Cibils Miñarro afronta tres investigaciones penales relacionadas al caso conocido como mafia de los pagarés, una de ellas iniciada formalmente en marzo de 2025. Las mismas están a cargo de los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Luis Arce y Leonardi Guerrero.

El 21 de marzo de 2025, la entonces jueza de paz de La Encarnación Analía Cibils fue imputada por la supuesta comisión de los hechos punibles de prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, en ambos casos en calidad de autora delitos por los que fue acusada y afrontará juicio oral y público por decisión ahora ratificada por la Cámara.

La acusación fiscal señala que entre los años 2022, 2023 y 2024, las empresas de cobranzas, a través de sus representantes convencionales, promovieron demandas de acción preparatoria de juicio ejecutivo y juicios ejecutivos con títulos de crédito que servían de base para la ejecución, consistentes en pagarés sin indicación del beneficiario.

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La Fiscalía incautó 721 expedientes, de los cuales tras el análisis, los agentes del Ministerio Público notaron que en 278 existía un modelo de actuaciones que se repetía, en relación a las notificaciones de inicio de juicio, intimación de pao y otras, que no eran realizadas.

Es decir, los juicios se realizaban a espaldas de los afectados, que solo se enteraban cuando se materializaba el embargo, según los investigadores.

El 18 de mayo, los agentes fiscales Bobadilla, Arce y Guerrero presentaron nuevas imputaciones contra Analía Cibils, en el marco de las causas abiertas en su contra, señaladas como N° 133 y N° 135.