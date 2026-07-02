Encarnación: habilitarán pantallas gigantes para alentar a la Albirroja durante el San Juan del Centro

La calle Mariscal Estigarribia, desde Constitución Nacional hasta Tomás Romero Pereira, se convertirá en peatonal para albergar nuevamente esta edición del San Juan del Centro. La actividad se desarrollará este sábado 4 de julio.

La festividad coincide con el día en que la Albirroja jugará su partido clave contra Francia por los octavos de final de la Copa del Mundo. En consecuencia, los organizadores anunciaron que montarán cuatro pantallas gigantes para que los asistentes puedan ver el gran partido en las calles de Encarnación.

El San Juan del Centro es organizado por Movida Callejera, con el apoyo de la Municipalidad de Encarnación.

Los organizadores anunciaron que, en toda la calle que estará clausurada, montarán 243 stands de feriantes, que ofertarán comidas típicas y juegos.

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San Juan del Centro

Las comidas tradicionales son el principal atractivo durante el evento. Entre los platos más solicitados están el pastel mandi’o, el pajagua mascada, el batiburrillo, el mbejú, el kaburé y otras delicias de la gastronomía típica.

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En el año 2025 tuvo 240 stands y atrajo a casi 20.000 personas, según estimaron los organizadores. En el centro montarán un escenario para que artistas locales puedan amenizar la noche con su talento.

Los organizadores abrieron un enlace para la inscripción de feriantes, cuyo cupo se agotó a los pocos minutos de haberse iniciado el período.

Los feriantes acceden al espacio sin costo. Además, detallaron que esa noche el movimiento económico para cada local ronda entre G. 3 y 10 millones.

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Partido decisivo

El encuentro se disputará el sábado a las 18:00 (hora paraguaya), en el estadio Lincoln Financial Field, en Filadelfia. Tras sellar de forma épica la clasificación en los dieciseisavos de final ante la siempre candidata Alemania, el combinado dirigido por Gustavo Alfaro quedó emparejado en los octavos con Francia.

Por su parte, Francia llega a esta cita tras liderar el Grupo I. En los dieciseisavos de final, el equipo comandado por Didier Deschamps venció 3-0 a Suecia. El equipo es liderado por una poderosa ofensiva, que tiene como bandera a Kylian Mbappé, quien, con 6 anotaciones, lidera la tabla de máximos artilleros del certamen junto al argentino Lionel Messi.

La selección paraguaya consiguió su clasificación a la serie de eliminación directa como uno de los mejores terceros de la fase de grupos. En la ronda de los 32 mejores se topó con Alemania, a la que logró doblegar en la tanda de penales, tras la paridad de 1-1 en los 120 minutos. Ahora la delegación se traslada al sur de la ciudad de Filadelfia, Pensilvania.

Los organizadores invitaron a los asistentes a alentar a la Albirroja, llevar sus sillas y disfrutar del evento. El acceso al San Juan del Centro será libre y gratuito.