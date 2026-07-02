OTEP-A cuestiona informe de gestión de Santiago Peña: “Es un país ficticio”

El dirigente de la OTEP-A, Gabriel Espínola, calificó de “ficticio” el informe de gestión presentado ayer por el presidente Santiago Peña ante el Congreso Nacional, asegurando que la realidad que atraviesa el sistema educativo y social del Paraguay dista mucho de lo expuesto por el mandatario.

Tras la presentación oficial de Peña, el sector docente no tardó en reaccionar. Espínola fue contundente al cuestionar la desconexión entre el discurso presidencial y la vida cotidiana de los ciudadanos.

“No solamente lo de educación, sino toda la población estaría deseosa de vivir en la base del informe que él lo dirigió ayer al Congreso. Si ese es nuestro país, estamos realmente maravillosos”, ironizó el dirigente.

El referente de la OTEP-A puso el foco en el incumplimiento de las normativas vigentes. “Pero la realidad es que si vos enunciás la Constitución Nacional y ocurre que no la cumplís, algo está fallando”, sentenció.

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Según Espínola, la falta de presupuesto es crítica: en el área de primera infancia, de un total asignado de 27.000 millones de guaraníes para gratuidad, apenas se habrían desembolsado 3.000 millones.

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Esta carencia obliga a las instituciones a recurrir a los padres de familia para el sostenimiento operativo, ya que “están recaudando de los padres de familia, porque un componente de lo que hace el sistema educativo no se ha liberado”.

Asimismo, atribuyó parte del colapso financiero a una mala proyección económica: “los inteligentes del equipo de Valdovino elaboraron un presupuesto sobre una base ficticia del dólar. Y eso hace que hoy tengamos en educación la repercusión”.

Críticas a Hambre Cero e infraestructura

Si bien reconoció como positivo que se intervenga el Colegio Nacional de la Capital, Espínola advirtió que es apenas un caso aislado en medio de un déficit generalizado de infraestructura en todo el país.

El punto más alarmante de su declaración recayó sobre el programa insignia del Gobierno, “Hambre Cero”, donde denunció irregularidades graves.

“Tenemos lugares que se está llevando productos casi vencidos o ya vencidos y la orientación de los nutricionistas es que se lave muy bien nomás para que no se vea que la carne está a punto de entrar en proceso de descomposición”, sostuvo.

Finalmente, el sindicalista concluyó su análisis cuestionando el origen del discurso presidencial: “Entonces no sé ese informe de qué país real es. Probablemente, la ficticia o de la que él se imaginó mientras gritábamos el gol de Paraguay”.