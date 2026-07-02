Chase defiende informe de Peña: “No es un sueño, es una realidad”

El líder de bancada de Honor Colorado en la Cámara Alta, Natalicio Chase, defendió este jueves el informe de gestión del presidente Santiago Peña ante las críticas de sectores opositores que cuestionaron la veracidad de los datos expuestos.

Chase sostuvo que el discurso presidencial se basa en información verificable y respaldada por organismos internacionales. “El informe cita datos que son verificables, inclusive internacionalmente, como el Banco Mundial, por ejemplo”, afirmó.

El senador destacó que el crecimiento económico del país, estimado en 6,6%, representa un indicador histórico para Paraguay y la región.

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“Un país que cita un crecimiento de 6,6%, histórico para el Paraguay, no es ninguna falacia ni ningún invento. No es un sueño, es una realidad”, señaló.

Crecimiento económico y empleo

Chase también defendió los indicadores económicos y, cuando le consultaron si ese crecimiento se ve reflejado en la economía de la ciudadanía, respondió que llega a través de los empleos. “250.000 nuevos puestos de trabajo (...) Yo creo que ha llegado al bolsillo de la gente”, expresó.

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En ese sentido, insistió en que el crecimiento económico se traduce en mejoras concretas, aunque evitó entrar en mayores detalles sobre la situación del costo de vida o el endeudamiento de los hogares.

El legislador oficialista respondió además a las críticas del informe presidencial y afirmó que algunas expectativas económicas no se ajustan a la realidad del país. “Hay algunos que dicen que pueden crecer más que los países asiáticos. Entonces, esos son sueños irreales”, sostuvo.