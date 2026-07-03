A 2 años de la acusación: Clan de Ramón González Daher sigue dilatando causa por lavado

La acusación contra el clan familiar de Ramón González Daher, por supuesto lavado del dinero que el condenado a 15 años de cárcel obtuvo mediante la usura; fue presentada hace dos años (3 de julio de 2024) por el Ministerio Público, que detectó operaciones realizadas por Delcia Karjallo, Fernando González Karjallo y Carolina González Aguilera.

La Sala Penal confirmó esta semana al camarista Agustín Lovera Cañete como integrante del máximo tribunal tras rechazar la impugnación planteada por el magistrado en contra de la inhibición del ministro Eugenio Jiménez Rolón. Con esta decisión la sala de la Corte quedó integrada con el ministro Alberto Martínez Simón y los camaristas Gustavo Amarilla y Agustín Lovera Cañete.

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Ahora la máxima instancia judicial tiene vía libre para resolver si el expediente baja al juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú o, si se hace lugar al planteamiento de la defensa y se designa otro Tribunal de Apelación para resolver la recusación promovida en contra del magistrado.

Hasta tanto no se confirme al juez de Garantías para entender en la causa, no se podrá sustanciar la audiencia preliminar, en la que se debe resolver si la esposa, el hijo y la nuera de Ramón González Daher van a juicio oral y público como pide la fiscalía.

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Acusación contra clan de Ramón González Daher

La acusación presentada el 3 de julio de 2024 por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Néstor Coronel y Alma Zayas (fiscal adjunta de Cordillera desde el 9 de octubre de 2024) señala que Delcia Karjallo de González, Fernando González Karjallo y Carolina González Aguilera habrían introducido al sistema financiero legal las ganancias conseguidas a través de la usura por el condenado a 15 años de cárcel, quien disimuló el origen del dinero, realizando depósitos bajo la figura de alquiler de inmuebles.

En ese sentido, los fiscales resaltan que el hecho punible precedente del lavado de dinero imputado en esta causa penal es la usura proveniente de los préstamos de dinero con intereses elevados que Ramón González Daher realizaba como una actividad comercial, a más de abusos practicados sobre dichos préstamos, en detrimento del patrimonio de las víctimas de la usura, de acuerdo al relato de los agentes.

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El dinero proveniente de la usura fue depositado en cuentas bancarias abiertas de forma conjunta por RGD, Delcia Karjallo y Fernando González Karjallo entre 2014 y 2019; y utilizados como inversión en certificados de depósito de ahorro (CDA) en los bancos Basa y Sudameris. Estos CDA fueron emitidos a nombre de la pareja y el hijo, y las ganancias por los intereses que ofrecían incrementaron el patrimonio del clan.

Ocultaron dinero de la usura, según fiscalía

El 13 de noviembre de 2019, el entonces fiscal anticorrupción Osmar Legal (actual juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado) imputó a Ramón González Daher por supuesta usura y lavado de dinero; y a su hijo Fernando González por el supuesto lavado de activos. Además, solicitó el embargo preventivo de las cuentas que tenían ambos.

Los fiscales Alma Zayas y Néstor Coronel resaltan en el requerimiento conclusivo que posterior a aquel hecho las cuentas conjuntas de la pareja y su hijo dejaron de tener movimientos.

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No obstante, luego de la apertura del proceso contra RGD y su hijo la señora Delcia Karjallo, en el 2020, habría realizado apertura de cuentas en los bancos Basa y Sudameris, declarando en las solicitudes de apertura como actividad económica “ama de casa / ingresos familiares” y a través de las cuentas habría ocultado el dinero que tenían su esposo e hijo, proveniente de la usura.

Hecho atribuido a la nuera de RGD

En cuanto a la imputación contra Carolina González Aguilera, los agentes fiscales resaltan que junto a su suegra Delcia Karjallo de González, habrían inyectado al sistema financiero las ganancias de los préstamos con intereses excesivos, mediante CDA del banco Basa que estaban a nombre de Ramón González Daher y su hijo Fernando.

La fiscalía relata también que el 8 de junio de 2020, Carolina González Aguilera y su suegra solicitaron la apertura de una cuenta en el banco Sudameris así como la emisión de más CDA.

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Además, obtuvieron dos certificados de depósito de ahorro de financiera Cefisa, usando un cheque cada una. Para justificar la apertura de esas cuentas expresaron que la actividad económica sería venta de joyas. Luego las ganancias de estos CDA habrían sido emitidas en forma de cupones que fueron recibidos por la nuera.

Bloqueo de bienes por US$ 497 mllones

Tras admitir la imputación por presunto lavado de dinero proveniente de la usura en contra de Delcia Karjallo de González, Fernando González Karjallo y Carolina González Aguilera, en fecha 4 de julio de 2024 el juez de Garantías Humberto Otazú decretó el embargo preventivo sobre las cuentas bancarias de los procesados y el bloqueo de los bienes que están a nombre de los mismos.

El embargo preventivo sobre las cuentas en los bancos Basa y Sudameris y la financiera Cefisa que están a nombre de la esposa, hijo y nuera del usurero luqueño es por la suma de G. 1.194.134.445.361 y US$ 297.759.867, es decir, casi US$ 497 millones al cambio actual (G. 6.000), así como habían solicitado los agentes de Delitos Económicos y Anticorrupción al presentar la imputación por supuesto lavado de activos.

Además, el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos dispuso la inhibición general de enajenar y gravar los bienes que están a nombre de Delcia Karjallo, Fernando González y Carolina González Aguilera.

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Según la imputación, estas tres personas habrían introducido al sistema financiero legal las ganancias conseguidas a través de la usura por Ramón González Daher, quien disimuló el origen del dinero, ocultando el concepto real de las sumas depositadas bajo la figura de alquiler de inmuebles.