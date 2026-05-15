Causa contra hijo de RGD por lavado de dinero de la usura traba su salida de prisión

La jueza de Ejecución Especializada en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado Sandra Kirchhofer rechazó las salidas transitorias de Fernando González Karjallo de la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, en el marco de la condena a 5 años de cárcel que el hijo de Ramón González Daher cumple desde setiembre del año 2022, por lavado de dinero fruto del esquema de usura que lideraba su padre, sentenciado a 15 años de prisión.

En su resolución la magistrada señala que no corresponde otorgar el beneficio solicitado por el recluso, en atención a que González Karjallo no ha acreditado avances considerables en cuanto a la transformación y evolución verdadera que permitan esperar que no volverá a reincidir en las mismas conductas que ocasionaron su actual condena, teniendo en especial consideración el resultado arribado por los profesionales psicólogos.

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Además Kirchhofer resalta en el Auto Interlocutorio N° 194 dictado el pasado 12 de mayo, que el Artículo 59 del Código de Ejecución Penal impone como condición ineludible el hecho de “no tener causa abierta”, sin embargo Fernando González Karjallo cuenta con dos causas abiertas tramitadas ante órganos jurisdiccionales competentes, siendo una de ellas el proceso que afronta junto a su madre Delcia Karjallo, y su esposa Carolina González Aguilera.

En dicha causa el Ministerio Público formuló acusación el 3 de julio de 2024 y hasta la fecha no se logrado llevar a cabo la audiencia preliminar, a fin de resolver si el caso va a juicio oral como pide la fiscalía, debido a los numerosos recursos dilatorios planteados por las defensas.

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Al respecto Kirchhofer remarca en su resolución que esta condición incide en forma negativa en el pronóstico de reinserción social y en la valoración de la evolución del tratamiento penitenciario del hijo de Ramón González Daher, quien seguirá cumpliendo su sentencia en prisión, según lo resuelto por el juzgado de Ejecución.

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Acusación contra esposa, hijo y nuera de RGD

Delcia Karjallo de González, esposa del usurero luqueño Ramón González Daher; Fernando González Karjallo, hijo de la pareja; y Carolina González Aguilera, la esposa de este último; habrían introducido al sistema financiero legal las ganancias de la usura, obtenidas por el ahora condenado a 15 años de cárcel, quien disimuló el origen del dinero, ocultando el concepto real de las sumas depositadas bajo la figura de alquiler de inmuebles.

En ese sentido, la acusación presentada por los fiscales Néstor Coronel y Alma Zayas (actualmente fiscal adjunta de Cordillera) resaltan que el hecho punible precedente del lavado de dinero es la usura proveniente de los préstamos de dinero con intereses elevados, que Ramón González Daher realizaba como una actividad comercial, a más de abusos practicados sobre dichos préstamos, en detrimento del patrimonio de las víctimas de la usura, de acuerdo al relato de los agentes.

El dinero proveniente de la usura fue depositado en cuentas bancarias abiertas de forma conjunta por RGD, Delcia Karjallo y Fernando González Karjallo entre 2014 y 2019; y utilizados como inversión en certificados de depósito de ahorro (CDA) en los bancos Basa y Sudameris. Estos CDA fueron emitidos a nombre de la pareja y el hijo, y las ganancias por los intereses que ofrecían incrementaron el patrimonio del clan.

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Ocultaron dinero de la usura, según Fiscalía

El 13 de noviembre de 2019, el entonces fiscal Osmar Legal (actualmente juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado) imputó a Ramón González Daher por supuesta usura y lavado de dinero; y a su hijo Fernando González por el supuesto lavado de activos. Además, solicitó el embargo preventivo de las cuentas que tenían ambos.

De acuerdo con la acusación presentada por los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, posterior a la imputación del ahora condenado usurero luqueño, las cuentas conjuntas de la pareja y su hijo dejaron de tener movimientos.

No obstante, luego de la apertura del proceso contra RGD y su hijo, Delcia Karjallo, en el 2020, habría realizado apertura de cuentas en los bancos Basa y Sudameris, declarando en las solicitudes de apertura como actividad económica “ama de casa / ingresos familiares” y a través de las cuentas habría ocultado el dinero que tenían su esposo e hijo, proveniente de la usura.

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Otros procesos contra hijo de RGD

El Código de Ejecución Penal establece que, para la concesión de las salidas transitorias o la incorporación al régimen de semilibertad, se requiere haber cumplido por lo menos la mitad de la pena, no tener causa abierta u otra condena pendiente, poseer buena conducta y merecer, por parte del organismo técnico-criminológico y del consejo de asesor del establecimiento, un concepto favorable respecto a su evolución y sobre el efecto beneficioso que la salida o el régimen de semilibertad pudieran tener para el futuro personal, familiar y social del interno.

En ese sentido, el informe remitido por la Dirección de Establecimientos Penitenciarios a la jueza de Ejecución Sandra Kirchhofer resalta que en enero del año pasado, durante una inspección realizada en la Penitenciaría de Coronel Oviedo, los intervinientes incautaron de las celdas de RGD y su hijo 10 teléfonos celulares y bebidas alcohólicas, situación totalmente ajena a la buena conducta que exige la norma.

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González Karjallo también afronta otro proceso penal por presuntamente haber alquilado inmuebles comisados y que estaban ya bajo poder de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). En dicho proceso tiene sobreseimiento provisional dictado en agosto de 2025, por lo que en agosto de este año la fiscalía debe resolver si pide su sobreseimiento definitivo o presenta acusación.