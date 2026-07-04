Defensa de Ramón González Daher cuestiona traslado a cárcel de máxima seguridad

La Abg. Raquel Talavera, en representación de Ramón González Daher y Fernando González Karjallo, planteó tutela jurisdiccional solicitando medidas urgentes de protección a la vida e integridad de los condenados a 15 y 5 años de cárcel, quienes desde este jueves 2 de julio cumplen sus penas en la Penitenciaría de Máxima Seguridad “Martín Mendoza”, en la ciudad de Emboscada.

En el caso del usurero luqueño, la defensa solicita a la jueza de Ejecución Sandra Kirchhofer una tutela y plantea un incidente de ejecución relativo a la situación de Ramón González Daher y su vida dentro de la penitenciaría de máxima seguridad.

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Agrega en la cárcel de Emboscada RGD está “sometido a un régimen de encierro aislado total y absoluto durante prácticamente las veinticuatro horas del día, con aislamiento permanente y apenas dos horas de salida limitadas a un pasillo, sin acceso al patio ni a luz solar directa, aseo personal con agua fría y sin provisión de agua potable apta para el consumo humano”, según señala en parte del escrito presentado.

La defensa remarca además que el condenado es una persona de 75 años de edad, gravemente enferma; y que cualquiera fuere la causa administrativa invocada para su traslado, desde la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza hasta la cárcel de máxima seguridad “Martín Mendoza” de Emboscada; nada habilita a “someter a un ser humano, y menos aún a un anciano enfermo, a condiciones de reclusión que configuran tortura física y psíquica, así como trato cruel, inhumano y degradante”.

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Piden dictamen médico sobre Ramón González Daher

En atención a las condiciones señaladas, la Abg. Raquel Talavera solicita al juzgado de Ejecución Penal la constitución inmediata de un médico forense del Poder Judicial a la Penitenciaría de Emboscada, a fin de examinar clínicamente a Ramón González Daher.

Además, la defensa pide que el profesional forense dictamine si el régimen de encierro que cumple el condenado a 15 años de cárcel por usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa es compatible con su cuadro clínico y si pone en riesgo su vida o puede causar un daño grave e irreversible a su salud.

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Sobre el punto, en el escrito presentado también se peticiona que el médico forense precise, en un plazo de 48 horas, si la cárcel de Emboscada cuenta con los recursos para que Ramón González Daher pueda realizarse estudios médicos, interconsultas y cumplir con los tratamientos ya prescriptos.

Finalmente, la letrada solicita que su cliente tenga una comparecencia directa ante la jueza de Ejecución Sandra Kirchhofer, ya sea en el despacho de la magistrada o que la misma se traslade hasta la cárcel de Emboscada, a fin de que constate el estado físico y anímico del condenado.

Hijo de González Daher pide régimen de semilibertad

En el caso de Fernando González Karjallo la defensa solicitó al Juzgado de Ejecución Penal de turno que dicte una medida de urgencia para suspender los efectos de encierro “aplicado de forma desmedida por la autoridad administrativa”.

En el escrito resalta que el hijo de Ramón González Daher, al momento del hallazgo de un celular en su celda de la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, se encontraba a poco más de seis meses del cumplimiento total de su sentencia a 5 años de cárcel por lavado de dinero proveniente de la usura.

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Agrega que de estar cumpliendo un régimen de semilibertad pasó a un encierro en condiciones inhumadas, como sanción aplicada en un sumario relámpago realizado por el Ministerio de Justicia tras el hallazgo del celular en su celda, el pasado 11 de junio.

Con estos argumentos la defensa solicita al juzgado que ordene el reintegro de Fernando González Karjallo al régimen ordinario correspondiente a su periodo de prueba, es decir, que sea trasladado desde la cárcel de máxima seguridad hasta un pabellón de semilibertad.

Traslado tras hallazgo de celulares

El pasado 11 de junio dos celulares fueron incautados de las celdas del usurero luqueño Ramón González Daher y su hijo Fernando González Daher, en la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, donde estaban cumpliendo sus penas a 15 y 5 años de cárcel, en ese orden, luego de ser trasladados de la Penitenciaría de Coronel Oviedo, donde también encontraron 10 aparatos celulares en sus celdas.

El Ministerio de Justicia informó que el hallazgo de los aparatos fue resultado de tareas de investigación y monitoreo realizadas por la Dirección de Inteligencia Penitenciaria. De acuerdo con la institución, las alertas permitieron detectar y desactivar presuntos privilegios, además del acceso a objetos prohibidos dentro del establecimiento donde ambos se encontraban recluidos.

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A raíz de dicha situación Ramón González Daher y su hijo fueron trasladados este jueves 2 de julio al Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, en Emboscada. Las autoridades señalaron que, a partir de ahora, los condenados quedarán sometidos al régimen de seguridad y disciplina vigente en el penal de Emboscada.

Asimismo, desde la cartera de Justicia señalaron que se mantiene una política de “tolerancia cero” frente a cualquier intento de vulnerar el orden en los establecimientos penitenciarios.