Celulares incautados a RGD y su hijo están bloqueados, según informe de Justicia

El informe sobre los celulares incautados el jueves pasado al usurero luqueño Ramón González Daher y a su hijo, Fernando González Karjallo, en la Unidad Penitenciaría Industrial Esperanza (UPIE); fue remitido por el director general de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, Rubén Peña Weisensee, a la jueza de Ejecución Especializada en Delitos Económicos y Corrupción Sandra Kirchhofer.

Se trata de dos celulares de la marca Iphone incautados, uno de la celda del condenado a 15 años de cárcel por usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa; y otro de la celda de Fernando González Karjallo, sentenciado a 5 años de prisión por lavado de activos provenientes de la usura, en la requisa realizada ante informes de Inteligencia que inició a las 6:45 del pasado jueves, 11 de junio, en la UPIE.

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En el caso de Ramón González Daher los funcionarios penitenciarios encontraron en la celda denominada puesto 14, en la cama debajo de la almohada, un celular Iphone color beige, sin poder precisar modelo, serie ni IMEI debido a que se encuentra bloqueado, según resalta el informe remitido al juzgado de Ejecución.

Respecto a Fernando González Karjallo, durante la requisa en el Pabellón Semilibertad celda 12, en poder del condenado se incautó un aparato celular de la marca Iphone, color azul marino, del cual no se pudo obtener la sim card y tampoco se pudo precisar número de teléfono, de acuerdo con el informe oficial.

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¿RGD y su hijo podrían ser trasladados?

En otra parte del informe, la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia señala que los aparatos incautados a ambos condenados están a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes.

Luego de la requisa del jueves el Ministerio de Justicia informó a la prensa que los celulares fueron inmediatamente puestos a resguardo y documentados conforme a los procedimientos vigentes.

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Así mismo se dispuso a la Dirección de Asuntos Internos y Anticorrupción, la apertura de la investigación administrativa a fin de determinar las circunstancias que permitieron el ingreso y la tenencia de los dispositivos incautados, así como la eventual existencia de complicidad o participación de funcionarios penitenciarios, aplicándose las sanciones correspondientes en caso de comprobarse irregularidades.

Sobre la permanencia de RGD y su hijo, quienes se encuentran con sumario abierto por el hecho, el Ministerio de Justicia solicitó instrucciones de la jueza de Ejecución Sandra Kirchhofer, a fin de tomarse la determinación de traslado de los mismos si la magistrada considera pertinente.

Otros 10 celulares incautados a RGD y su hijo

El martes 29 de enero de 2025, durante un operativo de requisa en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, funcionarios del Ministerio de Justicia ya habían incautado 10 celulares, cargadores y botellas de bebidas alcohólicas de las celdas de los condenados Ramón González Daher y Fernando González Karjallo.

Sin embargo, el 30 de octubre de 2025 el juez de Garantías de Coronel Oviedo, Rodney Gustavo Ovelar Benítez, rechazó la solicitud de extracción de datos de los diez celulares incautados al clan González Daher, con el argumento que los aparatos fueron encontrados en poder de RGD y su hijo en el marco de un procedimiento administrativo de control de celdas; no en prosecución de una investigación de un hecho punible.

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En consecuencia, la fiscala Noelia Montanía resolvió enviar al Laboratorio Forense del Ministerio Público los 10 aparatos celulares, cinco de ellos incautados de la celda del usurero luqueño y los demás de la celda de su hijo; y posteriormente dio apertura a la causa N° 1140/2025 “Ramón González Daher s/ extorsión y otro”.

En el marco de dicha investigación, entre abril y mayo, el Arq. Julio Adolfo Mendoza Yampey, el empresario Armindo Vera Ferrer y el Abg. Federico Campos López Moreira, víctimas del esquema de usura del clan luqueño, declararon ante la agente fiscal y solicitaron que los celulares incautados a RGD y su hijo sean sometidos a pericia.

Víctimas de usura piden peritar celulares

Teniendo en cuenta los hechos probados en el juicio oral que finalizó con la condena de RGD a 15 años de prisión y su hijo Fernando González Karjallo a 5 años de cárcel, las víctimas del clan luqueño solicitaron a la fiscal de Coronel Oviedo Noelia Montanía que impulse la extracción de los datos de los 10 celulares incautados en poder de los encausados.

En el caso de los dos aparatos incautados a RGD y su hijo, en la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, las víctimas de usura también solicitan a la jueza de Ejecución Sandra Kirchhofer y al Ministerio Público, que impulsen la extracción de datos de ambos aparatos incautados, pues consideran de suma relevancia la información contenida en los celulares.

En diversas ocasiones las víctimas de usura de Ramón Mario González Daher han denunciado que el usurero luqueño y exdirigente de la Asociación Paraguaya de Fútbol continúa operando desde la cárcel, apretando a sus “clientes” de los créditos con intereses excesivos.

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Luego de la requisa del pasado jueves las víctimas recordaron incluso que en la causa que finalizó con la condena de padre e hijo por el esquema de usura, lavado de dinero y denuncia falsa, en el juicio oral quedó probado que durante el allanamiento en su vivienda Fernando González Karjallo restauró su celular Iphone antes que le sea incautado, por lo que los investigadores no lograron recuperar los datos del aparato.