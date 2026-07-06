Escuela en riesgo de derrumbe ahora es atacada por termitas en Carapeguá

La situación de la Escuela Básica N.º 919 “Prof. Melania Zarza de Ramírez”, que hace más de un año viene agravándose por el peligro de derrumbe, ahora se ve empeorada por la infestación de termitas en parte de su estructura. Pese a los reiterados reclamos, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) aún no interviene en la reparación del edificio.

Los padres de familia detectaron inicialmente grietas en dos aulas y observaron que la viga principal comenzó a inclinarse. Ante esa situación, las autoridades educativas recomendaron aislar el sector para evitar accidentes.

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Sin embargo, más de un año después de los primeros reclamos, la pilastra y los maderámenes del techo presentan una infestación de termitas, lo que incrementa el temor de un eventual colapso del pabellón.

La clausura de las aulas obligó al director de la institución, Eduardo Vera, a reorganizar las clases y distribuir a los alumnos en dos turnos debido a la falta de espacio físico.

Piden intervenir antes que lamentar

La preocupación de los padres aumenta porque consideran que el deterioro avanza sin que exista una respuesta concreta de las autoridades. Temen que las termitas estén carcomiendo los tirantes desde el interior, debilitando aún más una estructura que ya presenta serias deficiencias.

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La madre de familia Fátima Ávalos advirtió que, de producirse un derrumbe, el daño podría extenderse al resto del pabellón debido a que las aulas están unidas entre sí. “Podría ocurrir un efecto dominó ocasionando alguna tragedia que lamentar”, alertó.

El director Vera explicó que agotó todas las gestiones posibles ante las autoridades locales. Señaló que solicitó apoyo al intendente de Carapeguá, Luciano Cañete (ANR-HC), quien respondió que la reparación demanda una inversión millonaria y que la Municipalidad no dispone de recursos para afrontar la obra.

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Posteriormente, el pedido fue elevado al MEC. Según Vera, técnicos del Departamento de Infraestructura inspeccionaron la escuela en varias oportunidades, pero hasta ahora no existe una postura institucional para atender el reclamo.

Además de las reparaciones estructurales, la institución necesita mejoras en la cocina donde se preparan los alimentos para los alumnos. El sector requiere trabajos de pintura para ofrecer mejores condiciones de higiene.

La Gobernación de Paraguarí equipó parcialmente el área de lavadero e instaló azulejos, pero aún resta concluir los trabajos de pinturas.

Consultado por este medio, el coordinador de Infraestructura del MEC, arquitecto Francisco Schroeder, señaló que se interiorizará del caso para verificar la situación y posteriormente informar sobre los avances relacionados con la institución educativa.