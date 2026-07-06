Ministerio del Trabajo maneja varias hipótesis sobre la explosión que dejó 5 muertos en una barcaza

Cinco personas de entre 25 y 34 años perdieron la vida el sábado tras una fuerte explosión registrada dentro de una barcaza transportadora de combustible, que estaba vacía. La directora general de Fiscalización Laboral confirmó que manejan varias hipótesis respecto a las circunstancias, pero inicialmente aún no se puede confirmar a ciencia cierta qué pasó.

“Según sus propios compañeros, que estaban cumpliendo funciones, ellos no hacían trabajos de soldadura, sino que estaban haciendo limpieza, pero corresponde investigar”, aclaró.

Resaltó que para ello están trabajando con varias instituciones en conjunto para este caso, empezando por el Ministerio Público, la Marina Mercante y la Prefectura Naval, con sus peritos navales.

Confirmó que ya están requiriendo información y viendo también en conjunto cómo va avanzando la investigación del Ministerio Público.

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¿Para qué fueron contratados los fallecidos?

La directora resaltó que los cinco fallecidos y un sobreviviente formaban parte de la empresa LPG Emprendimientos y Servicios.

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“Es una empresa encargada de la draga y limpieza de las barcazas, estos trabajadores estaban realizando tareas de limpieza de esa barcaza, venía de entregar combustible, estaba vacía y tenían labores de limpieza”, detalló para Radio Nacional AM.

Recalcó que ahora deben investigar si realmente se cumplieron todos los procedimientos.

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“Seis estaban: cinco abajo y la persona sobreviviente era guardia o vigilaba los trabajos. En estos días tenemos que conversar también con él y los trabajadores. La empresa está colaborando, lo primero que hicimos fue verificar si todos estaban incluidos en la seguridad social”, detalló.

Señaló además que ayer conversaron con la familia para explicarles qué deben hacer para solicitar la pensión por parte del Instituto de Previsión Social. “Verificamos a los demas trabajadores también. Vamos a estar Requiriendo documentaciones también, que estaríamos teniendo en unos días”, finalizó.

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Identidad de los fallecidos

Los fallecidos fueron identificados como:

Ever Nilson Sosa Rotela (26)

Simón Díaz González (34)

Giovani Samuel Amarilla Alegre (24)

Jesús Alberto Miranda Lovera (28)

Carlos David Pérez Morínigo (31)

Casi todos fueron despedidos ayer en una emotiva caravana conjunta organizada por sus familiares y amigos.