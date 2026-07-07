Emmanuel Cuevas renuncia a la EBY para dedicarse a la campaña por la Intendencia de Pilar

El candidato de la ANR a la Intendencia de Pilar, Jorge Emanuel Cuevas Maciel, renunció al cargo de coordinador social de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para dedicarse a la campaña electoral con miras a las elecciones municipales previstas para el 4 de octubre.

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Cuevas se desempeñaba como coordinador social de la EBY desde el año 2023, luego de dejar la Gobernación de Ñeembucú, donde ejerció como gobernador interino durante siete meses para completar el mandato de Luis Benítez, quien dimitió tras ser electo diputado por la ANR.

El dirigente colorado representó al movimiento Honor Colorado (HC) en las internas partidarias y obtuvo una amplia victoria sobre la profesora Manuela González, del movimiento Colorado Añetete, convirtiéndose en el candidato oficialista para disputar la Intendencia de Pilar.

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Mediante la Resolución Nº 2189, la Entidad Binacional Yacyretá designó como nueva delegada de la Coordinación Social a Leticia Marlene Velázquez Martínez, en reemplazo de Emanuel Cuevas en el cargo.

Señaló que la Coordinación Social brindó asistencia a unos 5.000 productores de Ñeembucú mediante distintos programas de apoyo.

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Asimismo, resaltó que la entrega de becas a estudiantes se realizó siempre en tiempo y forma. Además, destacó que durante su gestión hubo un acompañamiento en la construcción de sistemas de agua potable en varios distritos del departamento, el respaldo brindado a los pescadores y el apoyo a los trabajos de limpieza de cauces hídricos.

Cuevas deberá enfrentar en las próximas elecciones municipales a Luis Riveros, candidato del PLRA, y a Abel Espinoza, candidato del movimiento Yo Creo, en la disputa por la Intendencia de Pilar.