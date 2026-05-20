Política
20 de mayo de 2026 a la - 16:37

Elecciones Municipales: Estos son los cuatro intendentables en la sufrida Pilar

Precandidatos a la intendencia de Pilar.
Precandidatos a la intendencia de Pilar.

La sufrida ciudad de Pilar, víctima constante de inundaciones, pésimos caminos y la injerencia de Pedro Alliana, cuenta con cuatro aspirantes a la intendencia. La ANR tiene dos precandidatos y la oposición también llega dividida.

Por ABC Color

El intendente de la ciudad de Pilar, capital departamental de Ñeembucú, Fernando Ramírez (ANR, HC), no buscará otro periodo.

Mapa y principales datos sobre Pilar, capital de Ñeembucú.
Mapa y principales datos sobre Pilar, capital de Ñeembucú.

Jorge Emmanuel Cuevas Maciel (ANR Honor Colorado Lista 2), alto funcionario de la EBY, es el candidato del cartismo. Fue concejal departamental y asumió la gobernación en forma interina cuando su pariente Luis Benítez (ANR, HC), actual titular de Yacyretá, renunció para buscar la diputación en 2023. En su declaración de gasto de campaña dice tener G. 85 millones.

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Luis Benítez (centro) y Pedro Alliana. Atrás una gigantografía de Alliana presidente 2028 y Emmanuel Cuevas 2026.
Luis Benítez (centro) y Pedro Alliana. Atrás una gigantografía de Alliana presidente 2028 y Emmanuel Cuevas 2026.

Manuela González Vázquez (ANR Colorado Añetete Lista 6), docente del MEC y concejala municipal saliente, es la candidata del abdismo. Reporta G. 1 millón como gasto de campaña.

Manuela González y Arnoldo Wiens.
Manuela González y Arnoldo Wiens.

Alianza PLRA-PEN-Cruzada

Luis Alberto Riveros Sánchez, concejal departamental del PLRA 2023-2028 y docente de la Universidad Nacional del Pilar, es el candidato de una alianza entre el PLRA; el Partido Encuentro Nacional (PEN), el Partido Revolucionario Febrerista (PRF) y Cruzada Nacional, entre otros sectores.

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En la interna, formalizará su candidatura en el PEN con lista única. Declara tener G. 150 millones para la campaña. Es propietario de Industria y Hogar SRL.

Dirigentes del PLRA informaron que en la ciudad de Pilar cuentan con un candidato de consenso para la intendencia municipal y con tres listas de concejales.
Dirigentes del PLRA informaron que en la ciudad de Pilar cuentan con un candidato de consenso para la intendencia municipal y con tres listas de concejales.

Yo Creo

Abel Isabelino Espinoza Díaz (Partido Yo Creo), veterinario y también docente de la Universidad Nacional del Pilar desde el 2018, es el candidato del presidenciable 2028 Miguel Prieto. Declara G. 0 como gasto de campaña.

Miguel Prieto
Abel Isabelino Espinoza y Miguel Prieto.