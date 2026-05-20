Elecciones Municipales: Estos son los cuatro intendentables en la sufrida Pilar

El intendente de la ciudad de Pilar, capital departamental de Ñeembucú, Fernando Ramírez (ANR, HC), no buscará otro periodo.

Jorge Emmanuel Cuevas Maciel (ANR Honor Colorado Lista 2), alto funcionario de la EBY, es el candidato del cartismo. Fue concejal departamental y asumió la gobernación en forma interina cuando su pariente Luis Benítez (ANR, HC), actual titular de Yacyretá, renunció para buscar la diputación en 2023. En su declaración de gasto de campaña dice tener G. 85 millones.

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Manuela González Vázquez (ANR Colorado Añetete Lista 6), docente del MEC y concejala municipal saliente, es la candidata del abdismo. Reporta G. 1 millón como gasto de campaña.

Alianza PLRA-PEN-Cruzada

Luis Alberto Riveros Sánchez, concejal departamental del PLRA 2023-2028 y docente de la Universidad Nacional del Pilar, es el candidato de una alianza entre el PLRA; el Partido Encuentro Nacional (PEN), el Partido Revolucionario Febrerista (PRF) y Cruzada Nacional, entre otros sectores.

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En la interna, formalizará su candidatura en el PEN con lista única. Declara tener G. 150 millones para la campaña. Es propietario de Industria y Hogar SRL.

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Yo Creo

Abel Isabelino Espinoza Díaz (Partido Yo Creo), veterinario y también docente de la Universidad Nacional del Pilar desde el 2018, es el candidato del presidenciable 2028 Miguel Prieto. Declara G. 0 como gasto de campaña.