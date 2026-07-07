Falso ministro César Diesel fue condenado por estafa al club Nacional

El juez penal de garantías N° 11 Yoan Paul López aplicó el procedimiento abreviado y condenó a Nelson David Roa Ríos (22 años) a 3 años y 6 meses de privación de libertad, por el hecho punible de estafa, por medio de la Sentencia Definitiva (SD) N° 37. El considerado el “cerebro” del hecho, se hizo pasar por el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) César Diesel para engañar al presidente del club Nacional de Asunción.

El magistrado también resolvió mantener la medida cautelar de prisión preventiva para Roa Ríos, que la cumple actualmente en la Penitenciaría “Martín Mendoza” de la ciudad de Emboscada. La fiscala Cleider Acosta, quien acusó a Nelson Roa, se había allanado al procedimiento abreviado, planteado por la defensa ejercida por el abogado Osvaldo Arrúa.

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El magistrado destacó que “el hecho punible de estafa no se circunscribe exclusivamente al posible disvalor del resultado a ser ocasionado a la víctima, sino que también debe valorarse el disvalor de la acción desplegada por el acusado, atendiendo a la modalidad y circunstancias particulares en que se ejecutó la conducta antijurídica”.

López gregó que el hoy condenado, para “la comisión del hecho ha utilizado indebidamente el nombre y la investidura de una alta autoridad judicial de la República, específicamente del miembro titular y entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Cesar Diesel Junghanns, circunstancia que reviste especial gravedad y aumenta objetivamente el reproche jurídico de la conducta, al haberse buscado generar credibilidad y confianza mediante la invocación de una figura pública de alta relevancia institucional”.

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Por último, para el juez López la conducta desplegada por el condenado, “no solo busco afectar el patrimonio de la víctima, sino también la confianza y seguridad en las instituciones públicas y en la administración de justicia, elementos que merecen una tutela reforzada por parte del ordenamiento jurídico penal”.

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Fiscalía debe resolver situación de la cómplice

Por otra parte, la fiscala Cleider Acosta también se allanó al pedido de aplicar la salida procesal de suspensión condicional del procedimiento para Tatiana Magalí Chamorro Giménez, que planteó la defensa ejercida por los abogados Leandra Toledo y Orlando Cuevas.

Sin embargo, mediante su Auto Interlocutorio (AI) N° 559 el juez Yoan Paul López imprimió trámite y remitió la carpeta fiscal a la Fiscalía General del Estado a fin de que acuse o ratifique el pedido, teniendo en cuenta que al momento de la realización de la audiencia preliminar la fiscala se había ratificado en su acusación contra Tatiana Chamorro, pero se allanó a la salida procesal pretendida por la defensa.

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“Esta magistratura concluye que no corresponde hacer lugar a la suspensión condicional del procedimiento”, teniendo en cuenta que “existen elementos de convicción suficientes que merecen que el Fiscal superior jerárquico realice un análisis pormenorizado y una evaluación de estos, a los efectos de que, posteriormente, realice las consideraciones pertinentes”, señaló el juez.

El magistrado analizó el criterio fiscal pues “acusó con mérito y ofreció pruebas pertinentes en relación a la teoría del caso”, pero luego pasó a cuestionar su cambio de postura, “con qué criterio jurídico, la Fiscalía pasa de una acusación a allanarse a una suspensión condicional del procedimiento, basado en que la incoado es una persona sin antecedentes penales ni tampoco condena. ¿Si no tiene antecedentes, por qué acuso? ¿En dónde está el principio de objetividad?”.

Recluso se hizo dijo ser el ministro de la Corte César Diesel y pidió prendas al Club Nacional

De acuerdo con los antecedentes que figuran en la acusación fiscal, el 18 de noviembre de 2025, Nelson David Roa Ríos, quien cumplía condena por robo agravado y se encontraba preso en la entonces Penitenciaría Nacional de Tacumbú (hoy Centro Nacional de Prevenidos), llevó a cabo una estafa telefónica a través de WhatsApp.

Para ejecutar el hecho, Roa Ríos se comunicó con Enrique Sánchez, presidente del club Nacional, y suplantó la identidad de César Diesel, ministro y miembro de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de inducir al error a la víctima de turno.

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De esa forma, y abusando de la investidura de la autoridad invocada, pidió la entrega de un total de 13 uniformes deportivos del citado club, alegando iban a ser utilizados en un supuesto “torneo de magistrados”.

Para materializar su plan y el beneficio indebido, Nelson Roa coordinó con Tatiana Chamorro, quien se encontraba en libertad, el retiro de las prendas deportivas. Así, el mismo día, a las 13:30 la mujer se presentó en la sede social del club Nacional, ene l barrio Obrero de Asunción, donde se pactó la entrega de las prendas.

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Sin embargo, al momento de la entrega, los directivos del club detectaron contradicciones en el relato de Tatiana Chamorro, lo que levantó sospechas y derivó en la verificación del pedido, permitiendo constatar que la máxima autoridad judicial jamás había hecho el pedido.

Por esa razón dieron aviso rápidamente a la policía de la Dirección Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros que intervino en el caso, procediendo a la aprehensión de la mujer.

Después, mediante la investigación también se tuvo el dato de que Roa habría tenido la colaboración de Cristian Antonio Brítez, de 44 años, conocido últimamente como “El hombre de las mil voces”, para engañar al titular de Nacional.