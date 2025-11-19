Recluso se hizo pasar por ministro de Corte para estafar al Club Nacional: este es el caso

La Dirección Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros informó sobre la detención de Tathiana Magalí Chamorro Giménez, de 21 años, sorprendida en flagrancia cuando intentaba retirar indumentarias deportivas del Club Nacional mediante un presunto engaño coordinado con un preso de Tacumbú.

El hecho ocurrió ayer martes, alrededor de las 13:40, en la sede del club Nacional, en Barrio Obrero. Según la denuncia, los estafadores se hicieron pasar por “ministro” y “miembro de la Corte Suprema” para solicitar 13 pares de atuendos deportivos, por un valor de G. 7.800.000 en total.

Así se detectó el intento de engaño

Desde el club relataron que el presidente recibió un mensaje vía WhatsApp. El remitente usó el nombre de ministro y miembro de la Corte Suprema de Justicia, y pidió indumentarias para un supuesto torneo de magistrados.

El presidente derivó la solicitud a la secretaria del club, quien fijó la entrega para este martes. Sin embargo, al presentarse Chamorro Giménez para retirar el paquete, varias inconsistencias en su relato despertaron sospechas y se alertó a la Policía. Se constató además que el ministro no había hecho la solicitud de indumentarias.

El cerebro de la operación: un reo de Tacumbú

La Policía Nacional, tras analizar el tráfico de comunicación, identificaron al presunto cómplice. Se trataba de Nelson David Roa Ríos, de 23 años, condenado por robo agravado y recluido en el pabellón nuevo de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

La trazabilidad telefónica reveló que el número utilizado para contactar al club estaría vinculado directamente a Roa Ríos, quien opera desde prisión a pesar de cumplir condena hasta 2033.

En el lugar se incautó el celular de la joven y las prendas que pretendía retirar. La misma fue puesta a disposición del fiscal Hernán Mendoza, de la Unidad Penal Nº 6, quien dispuso su detención preventiva.

La mujer fue trasladada al Hospital Materno Infantil de Santísima Trinidad para inspección médica y posteriormente derivada a la Comisaría de Mujeres, donde permanece recluida.

La Policía levantó actas y registros fotográficos del procedimiento, para los fines pertinentes.