IPS exige justificación técnica para comprar válvulas por G. 15 mil millones

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) mostró ayer, durante la sesión de la semana, una postura de marcada cautela y rigor técnico al abordar la licitación para la adquisición de válvulas TAVI, un insumo de alta complejidad cuyo costo unitario asciende a más de G. 300 millones.

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Ante la magnitud de la inversión y la sensibilidad del área médica que solicita estos kits, los consejeros exigieron una justificación exhaustiva antes de avanzar con el llamado, buscando optimizar el presupuesto institucional.

La sesión, presidida por Isaías Fretes, se centró en la necesidad de garantizar que cada recurso destinado a la medicina de alta complejidad esté respaldado por evidencia científica y protocolos de control. El debate dejó claro que, aunque el IPS tiene la misión fundamental de salvaguardar la vida, esto no puede traducirse en una “chequera abierta” sin los debidos mecanismos de fiscalización.

IPS pone en la mira compra de insumo de altísimo costo

El punto del debate fue la adquisición de estas válvulas, que representan uno de los gastos más significativos en los servicios de Hemodinamia. La válvula TAVI es un dispositivo médico que sirve para reemplazar la válvula aórtica del corazón. Se usan principalmente para tratar la estenosis aórtica grave.

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Durante el análisis, Fretes fue contundente sobre la fragilidad financiera del ente y la necesidad de ser guardianes del dinero de los asegurados. “Hay que cuidar a esta institución. Hay que cuidarla”, enfatizó, tras conocerse que la adquisición de 50 unidades de estos insumos costará poco más de G. 15 mil millones.

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La consejera Bettina Albertini, representante del Ministerio de Trabajo, fue una de las principales voces en exigir moderación. “Yo no digo que esto no sea necesario (...) pero me gustaría solicitar un informe técnico al servicio que utiliza estos kits; de manera que expliquen detalladamente los procedimientos médicos en los cuales se utilizan, el costo-beneficio, la proyección y la cantidad de pacientes que utilizan este tipo de válvula”, señaló.

Albertini dijo que entiende la importancia de estos elementos para la vida del paciente, pero enfatizó que la institución debe realizar “compras inteligentes” que permitan hacer rendir el presupuesto ante el déficit que atraviesa el IPS.

IPS solo responde a amparos judiciales

Cecilia Rodríguez, gerente de Abastecimiento y Logística explicó que actualmente, se está dando respuesta al asegurado que requiere de este insumo a través del Hospital San Jorge. Sin embargo, dejó en evidencia que la prestación del servicio que el IPS debería garantizar a sus aportantes, solo se está dando si existe una orden judicial de por medio.

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Fretes por su parte, pidió que la Dirección de Hemodinamia explique la protocolización del uso de las válvulas TAVI. “En la alta medicina a veces se sobreindica el uso de este tipo de cosas o muchas veces existen otras opciones. Hoy en día no se puede trabajar sin protocolos. Hay que pensar en función de pacientes”, afirmó.

El consejero Jimmy Jiménez, representante del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) también pidió prudencia en la compra de cualquier tipo de ítem que implique un elevado costo. “No alcanza el presupuesto”, enfatizó el médico al tiempo de pedir una evaluación de hasta dónde el IPS puede llegar con su presupuesto, para evitar incrementar la deuda que la previsional tiene con los proveedores.

La decisión del Consejo de Administración fue la de postergar la aprobación del llamado y exigir informes técnicos detallados para la sesión del próximo jueves. Se dejó claro así que ninguna inversión de alto costo será autorizada sin una justificación científica, estadística y financiera que la sustente.