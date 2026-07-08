MEC: riguroso cerrojo biométrico para controlar a estudiantes en Caazapá

La Escuela Nacional de Comercio y el Colegio Nacional Profesor Carlos Alberto Ramírez de la ciudad de Caazapá, ambas instituciones educativas públicas y, por ende, a cargo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), inauguraron esta semana un riguroso sistema de control a estudiantes, que deben marcar su entrada y salida, a través de un reloj biométrico.

La costumbre de que la profesora tome lista de asistencia a sus alumnos, para luego marcar presente o ausente en una planilla, parece estar llegando a su fin.

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Al menos, está siendo una realidad en Escuela Nacional de Comercio y el Colegio Nacional Profesor Carlos Alberto Ramírez, donde la marcación de entrada y salida de los alumnos se realiza con estos relojes biométricos, como ocurre en una empresa estatal o privada.

El registro funciona mediante un sistema integrado entre el reloj y una app que es descargada por la dirección, por el plantel de docentes y por los padres de familia. Según Sandra Morel, directora de los dos colegios, los padres podrán controlar no solamente la entrada, salida y permanencia de sus hijos en las instituciones; sino también sus calificaciones en tareas o pruebas.

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Caazapá: sistema de control fue financiado por los padres

En contacto con ABC TV, la directora explicó que las instituciones no cuentan con muchos recursos humanos ni económicos, por lo que con grupos de padres y exalumnos financiaron los aparatos con la organización de torneos deportivos.

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“Nosotros buscamos un proyecto que pueda elevar nuestra calidad educativa, mejorar el trabajo desde las aulas y también el proceso de enseñanza aprendizaje en conjunto con los padres. Muchas veces envían a los hijos y no saben ni si llegan a la institución”, relató la directora.

Aclaró que el pago del navegador de internet, o sea el proveedor, sí es solventado con recursos de la institución escolar.

La medida también se basa en la resolución N° 183/23 del MEC, por la cual se aprueba el protocolo de seguridad en establecimientos educacionales, documento que había sido firmado por el entonces ministro de Educación Nicolás Zárate. Luego de las masivas denuncias de supuestos tiroteos en las escuelas, la actual gestión, con Luis Ramírez al frente, se comprometió a revisar nuevamente esta medida institucional.

Control a estudiantes: directora promete monitoreo de gestión

Según la directora Sandra Morel, a través de este sistema, los padres podrán también monitorear toda la gestión de las instituciones educativas involucradas. “Los padres observan en tiempo real todo lo que pasa en la institución”, aseveró.