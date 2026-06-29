¿Dónde está la plata?: MEC adeuda a 1.200 docentes de Escuelas Abiertas

Profesores de todo el país reclaman una millonaria deuda que mantiene el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), con los facilitadores que fueron parte del promocionado proyecto “Escuelas Abiertas”, que particularmente el ministro de Educación, Luis Ramírez, utiliza como ejemplo de inclusión en todos los viajes que realiza al exterior.

“Una de las alegrías que hacen que sea ministro es el proyecto de Escuelas Abiertas, que trasciende fronteras. Paraguay fue elegido para contar su experiencia de inclusión en el congreso más grande de esta materia a nivel mundial en Berlín”, había manifestado Ramírez el 13 de marzo del año pasado, días antes de viajar a Alemania.

El programa consiste literalmente en abrir las instituciones educativas durante las vacaciones de verano y de invierno, para realizar actividades artísticas como danza, teatro y música, deportes como el fútbol, basketball y artes marciales.

Según el MEC, se busca contribuir a una formación integral de niñas, niños y jóvenes para alejarlos de las drogas. Es por ello que forma parte del proyecto “Sumar”, del Gobierno (Plan de Acción contra el Abuso de Drogas).

La deuda del MEC con 1.200 profesores de Escuelas Abiertas

Profesores en todo el país denuncian que pese a que trabajaron en el proyecto durante las vacaciones de verano, siguen sin cobrar por las últimas cinco jornadas en las instituciones educativas públicas. La iniciativa se extendió este año de enero a abril. En los días de clase, las actividades se realizaron los días sábado.

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Se desarrolló en 300 escuelas públicas y contrataron a 1.200 facilitadores, entre supervisoras, directores, profesoras de las propias escuelas y algunas docentes que no forman parte aún del Magisterio Nacional.

“Hubo muchas irregularidades en cuanto al pago. Desde el principio sólo pagaron a unos pocos y los demás cobraron recién después de presentar quejas ante las autoridades de la institución o del MEC”, lamentó una docente que formó parte del plan en Asunción.

Además del MEC, la organización está a cargo de la organización “Olimpiadas Especiales”, cuyo vicepresidente era el actual ministro de Educación, Luis Ramírez, y que ahora dirige Luis Cáceres Brun, ex viceministro del MEC. De hecho, los contratos con los 1.200 profesores, directores de escuelas y funcionarios de direcciones departamentales para Escuelas Abiertas fueron firmados por Cáceres Brun y no por la cartera educativa.

¿Dónde está la plata? Esto es lo que adeuda el MEC a los docentes

Según el contrato firmado entre Olimpiadas Especiales y los facilitadores, el pago por cada jornada es de G. 120.000. En total son 24 clases, es decir, cada profesor debería cobrar G. 2.880.000.

Además, los directores de las escuelas participantes deberían cobrar G. 170.000 por cada fecha, totalizando G. 4.080.000. Luego están los referentes departamentales, que son funcionarios de las direcciones departamentales y deberían cobrar un total de G. 5 millones por las 24 fechas.

El director de Olimpiadas Especiales, Luis Cáceres Brun, confirmó que hasta la fecha, más de seis meses después de comenzar con Escuelas Abiertas 2026, solo pagaron 19 de los 24 encuentros.

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Explicó que la organización tiene un contrato con la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI). El MEC debe remitir recursos a la OEI, para que luego la OEI remita fondos a Olimpiadas Especiales y ahí recién se paga a los profesores que trabajaron en Escuelas Abiertas durante las vacaciones pasadas.

Lo que dice Luis Cáceres Brun sobre el pago adeudado a los profesores

“Esta semana nos prometieron un desembolso para completar el pago (el MEC), lastimosamente hay un retraso que hace que tengamos aún pendiente el pago de los últimos encuentros”, afirmó Cáceres Brun. Agregó que hasta la fecha han pagado 19 de los 24 encuentros previstos. “Faltan 5 encuentros, que estimo que esta semana podremos cancelar”, remarcó.

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Intentamos contar con una versión del MEC, pero la encargada de Escuelas Abiertas, Digna Gauto, directora de Educación Inclusiva en la cartera, no respondió a nuestras preguntas.

El Gobierno destina supuestamente un recurso “especial” para Escuelas Abiertas. Gran parte del dinero proviene de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), en el marco del Plan Sumar.

“Parece poca plata para los facilitadores, pero cuando sos docente sin empleo actualmente, es un dinero que suma”, afirmó una profesora, cuya deuda por ser facilitadora es G. 600.000 por las cinco jornadas faltantes. Una de las directoras también lamentó el manejo del MEC, considerando todo el trabajo realizado por los educadores en plenas vacaciones de verano.