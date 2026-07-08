ABC en el Este
08 de julio de 2026 a la - 16:38

Un año después del anuncio, la “Escuela Emblemática” no existe y alumnos permanecen en aulas móviles

Cartel de la Escuela Básica N° 975 San Miguel, con lema 'Educación es compromiso' y ruinas visibles de un edificio escolar.
Las obras para las nuevas aulas de la escuela Básica N° 975 San Miguel de Ciudad del Este están en espera desde hace un año.Tereza Fretes Alonso

Desde hace varios meses se espera el inicio de las obras en la Escuela Básica N° 975 San Miguel de Ciudad del Este. La institución fue beneficiada con un proyecto del Ministerio de Educación y Ciencias denominado “Escuela Emblemática”, por lo que las aulas fueron derribadas y los alumnos actualmente reciben clases en aulas móviles.

Por Tereza Fretes Alonso

Al inicio de este año lectivo, los casi mil alumnos de la Escuela San Miguel quedaron sin aulas debido a que estas fueron desmanteladas para ejecutar el citado proyecto. Sin embargo, hasta la fecha la construcción aún no comenzó.

En los primeros días los alumnos perdieron clases; posteriormente, se acomodaron en una guardería comunitaria y recurrieron a aulas móviles para poder iniciar el año lectivo.

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La renovación de la escuela San Miguel fue anunciada hace un año por el propio ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez, pero las obras aún no se iniciaron. Esta mañana un grupo de obreros seguía desmantelando las antiguas estructuras, es decir, la construcción de las nuevas aulas todavía no empezó

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Persona de pie en la puerta de un contenedor metálico, vestido de oscuro, en un entorno de tierra y vegetación escasa.
Los alumnos dan clases en aulas móviles.

Según algunos docentes, la palada inicial debía realizarse mañana, pero nuevamente fue suspendida debido a que se espera la participación del presidente de la República, Santiago Peña, por lo que el acto deberá ajustarse a su agenda.

Bloques derribados y denuncia penal

Cuatro hombres en el techo: dos de pie y uno agachado colocando tejas, mientras un cuarto supervisa desde el suelo.
Las aulas de la escuela San Miguel fueron desmanteladas y las obras para la construcción de la Escuela Emblemática todavía no iniciaron.

La escuela contaba con siete pabellones que fueron desmantelados por los padres, quienes reciclaron parte de los materiales para construir cinco aulas provisorias dentro del albergue donde actualmente funcionan las clases.

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Los datos de la herramienta de monitoreo denominada Foco de Reacción indican que, en los últimos 13 años, diferentes instituciones invirtieron un total de G. 5.883.594.883 en la escuela San Miguel. En total son nueve contratos, de los cuales cinco corresponden a infraestructura y el resto a equipamiento y mobiliario.

Pese a estas inversiones, los pabellones fueron derribados, lo que motivó una denuncia penal ante el Ministerio Público por presuntos hechos de daño a cosas de interés común, daño patrimonial y hurto, presentada por el entonces intendente de Ciudad del Este, Daniel Pereira Mujica.