Un año después del anuncio, la “Escuela Emblemática” no existe y alumnos permanecen en aulas móviles

Al inicio de este año lectivo, los casi mil alumnos de la Escuela San Miguel quedaron sin aulas debido a que estas fueron desmanteladas para ejecutar el citado proyecto. Sin embargo, hasta la fecha la construcción aún no comenzó.

En los primeros días los alumnos perdieron clases; posteriormente, se acomodaron en una guardería comunitaria y recurrieron a aulas móviles para poder iniciar el año lectivo.

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La renovación de la escuela San Miguel fue anunciada hace un año por el propio ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez, pero las obras aún no se iniciaron. Esta mañana un grupo de obreros seguía desmantelando las antiguas estructuras, es decir, la construcción de las nuevas aulas todavía no empezó

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Según algunos docentes, la palada inicial debía realizarse mañana, pero nuevamente fue suspendida debido a que se espera la participación del presidente de la República, Santiago Peña, por lo que el acto deberá ajustarse a su agenda.

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Bloques derribados y denuncia penal

La escuela contaba con siete pabellones que fueron desmantelados por los padres, quienes reciclaron parte de los materiales para construir cinco aulas provisorias dentro del albergue donde actualmente funcionan las clases.

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Los datos de la herramienta de monitoreo denominada Foco de Reacción indican que, en los últimos 13 años, diferentes instituciones invirtieron un total de G. 5.883.594.883 en la escuela San Miguel. En total son nueve contratos, de los cuales cinco corresponden a infraestructura y el resto a equipamiento y mobiliario.

Pese a estas inversiones, los pabellones fueron derribados, lo que motivó una denuncia penal ante el Ministerio Público por presuntos hechos de daño a cosas de interés común, daño patrimonial y hurto, presentada por el entonces intendente de Ciudad del Este, Daniel Pereira Mujica.