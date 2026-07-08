Alianza Recuperando el Paraíso inscribe candidaturas y apuesta a la unidad opositora en Ayolas

El candidato a concejal municipal, Isidro Vera (Participación Ciudadana), señaló que la inscripción fue realizada ante el Juzgado Electoral de Misiones, conforme a lo establecido en la Resolución Nº 78/2025 del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), que fija el cronograma para los comicios municipales previstos para el 4 de octubre de 2026.

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Vera explicó que las candidaturas presentadas son el resultado de las elecciones internas desarrolladas el pasado 7 de junio. La nómina está conformada por el candidato a intendente, además de los miembros titulares y suplentes que buscarán integrar la Junta Municipal de Ayolas.

En cuanto a la concejalía, indicó que la Alianza presenta una lista unificada, de la cual seis candidaturas corresponden al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), cuatro a Yo Creo y dos a Participación Ciudadana.

Señaló que se encuentra en marcha el proceso de tachas y reclamos y que, de no registrarse impugnaciones por parte de otras agrupaciones políticas en los próximos días, los candidatos quedarán oficialmente habilitados para competir en las elecciones municipales.

Mencionó que continúan las conversaciones con otros sectores de la oposición con el objetivo de alcanzar la unidad y promover un cambio en la administración municipal de Ayolas. En ese contexto, afirmó que también buscan el respaldo de personas afiliadas al Partido Colorado que consideran necesario un cambio en la conducción del municipio.

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