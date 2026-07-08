Pasaje gratuito: ¿Dónde y cómo obtener la nueva tarjeta para personas con discapacidad?

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Transporte (VMT), y la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis) presentaron la nueva tarjeta de billetaje electrónico para personas con discapacidad, que les permitirá acceder al beneficio del pasaje gratuito en el transporte público del área metropolitana.

La implementación del nuevo sistema se enmarca con el cumplimiento de la Ley N.° 6556/2020, que garantiza el derecho de las personas con discapacidad al pasaje gratuito. Como parte del proceso, el VMT también desarrolló un portal digital para agilizar el intercambio de información con la Senadis y optimizar la emisión de las tarjetas.

El secretario general de la Senadis, Sebastián Valdovinos, explicó que desde hoy, martes 8 de julio, de 07:00 a 13:00, las personas interesadas podrán tramitar la obtención de la nueva tarjeta de billetaje electrónico. Aclaró que la gestión es personal.

Lea más: Transporte público: conozca el esquema de transbordo vigente y cómo funciona

A continuación, la entrevista completa con el funcionario.

-¿Dónde y desde cuándo podrán realizarlos trámites para obtener la nueva tarjeta de billetaje electrónico?

Unite al canal de ABC en WhatsApp

- Desde el 8 de julio, las personas con discapacidad que cuenten con un certificado de discapacidad vigente pueden acercarse a la sede central de Senadis, en Yerutí y Jacarandá, Fernando de la Mora (Zona Norte), para solicitar la nueva tarjeta de pasaje gratuito.

-¿El trámite es gratuito o deben pagar por la tarjeta?

- El trámite es totalmente gratuito. La primera tarjeta también será entregada sin costo. En caso de pérdida, el beneficiario deberá abonar el costo de reposición de la tarjeta.

Tarjeta para personas con discapacidad: documentos que deben presentar

-¿Qué documentos y requisitos deberán presentar los solicitantes para acceder al beneficio del pasaje gratuito?

- El requisito principal es contar con un certificado de discapacidad vigente. Además, deberán completar el formulario de solicitud que será proporcionado por Senadis.

-¿Las personas que ya cuentan con una tarjeta deberán realizar algún trámite de renovación para acceder a la nueva tarjeta?

- Sí. Las personas que posean la tarjeta anterior (naranja) deberán acercarse a la Senadis para solicitar la nueva tarjeta, compatible con el sistema de billetaje electrónico.

-¿Cuánto tiempo demora la emisión y entrega de la tarjeta?

- Una vez presentada la solicitud, la emisión de la tarjeta demorará hasta 20 días. Posteriormente, la Senadis notificará al solicitante para que pase a retirarla.

-¿Qué procedimiento deberán seguir en caso de pérdida o robo?

- En caso de pérdida o robo, el beneficiario deberá realizar la denuncia correspondiente y solicitar una nueva tarjeta directamente a la empresa emisora.

-¿Cuál es la diferencia entre la nueva tarjeta y el sistema anterior?

- La principal diferencia es que la nueva tarjeta incorpora un chip compatible con los sistemas de billetaje electrónico Jaha y Más, por lo que puede ser utilizada en los validadores de los buses del área metropolitana.

La tarjeta anterior no era compatible con esos equipos, por lo que muchos choferes se negaban a permitir el acceso de las personas con discapacidad. Aunque la Ley N.º 6556/2020 ya garantizaba el pasaje gratuito, la falta de una tarjeta compatible con el sistema de validación generaba frecuentes conflictos entre usuarios y conductores.