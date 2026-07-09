Caso agua tónica: extitular de Petropar y su esposo van a prisión para cumplir sus condenas

La prisión de la ex titular de Petropar Patricia Samudio y su esposo José Costa Perdomo, condenados a 4 años y 3 años y 9 meses de prisión, en ese orden, por lesión de confianza en el caso agua tónica; fue dictada por el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Gloria Hermosa, Darío Báez y Natalia Cacavelos.

El colegiado hizo lugar al pedido del fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta Dinamarca, quien solicitó que se revoquen las medidas alternativas a la prisión de ambos condenados, en el marco de la sustanciación de una audiencia de reposición planteada por la defensa, que pretendía evitar la remisión del expediente al Juzgado de Ejecución.

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“Así como en otros casos, ya con condena firme, el señor José Costa Perdomo y la señora Patricia Samudio plantearon algunos recursos con el objeto de dilatar el cumplimiento de lo dispuesto por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”, expresó el fiscal Silvio Corbeta luego de la audiencia.

El agente del Ministerio Público remarcó que el pedido realizado al Tribunal de Sentencia, para que revoque las medidas alternativas y dicte la prisión de los condenados, se debe a la existencia del peligro de fuga de la extitular de Petropar y su esposo, por la dilatación excesiva del proceso con los recursos promovidos.

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Condena a extitular de Petropar y esposo quedó firme

Mediante el Acuerdo y Sentencia N° 368 dictado el 22 de mayo de 2026 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Luis Benítez Riera, rechazó el recurso extraordinario de casación planteado por Delia Patricia Samudio Torras y José Manuel Costa Perdomo, con lo que la sentencia dictada en abril de 2024 por el caso conocido como agua tónica quedó firme.

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Los ministros de la máxima instancia judicial confirmaron el Acuerdo y Sentencia (AyS) N° 64 del 23 de octubre de 2024, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala, de la Capital, integrado por los camaristas Bibiana Benítez Faría, José Agustín Fernández y Delio Vera Navarro.

El referido fallo de alzada, por su parte, ratificó la Sentencia Definitiva (SD) N° 141 del 24 de abril de 2024, por el Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Gloria Hermosa e integrado por Darío Báez y Alba González, quienes consideraron probada la lesión de confianza por parte de Samudio.

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En el juicio quedó plenamente probado que Petróleos Paraguayos (Petropar) simuló el proceso de licitación, a modo de que José Costa Perdomo pague una deuda que había contraído con la firma “Racole SA”, utilizando la estructura de la empresa “Solumedic SA”, que había sido adjudicada para la supuesta provisión de insumos médicos y agua tónica.

Perjuicio a Petropar, al inicio de la pandemia

Los fiscales de Delitos Económicos Silvio Corbeta, Luz Guerrero y Francisco Cabrera probaron en el juicio oral que al inicio de la pandemia por covid-19, en marzo del año 2020, Petropar llamó a licitación para la compra de insumos médicos, a fin de combatir el coronavirus.

La empresa Solumedic SA fue la adjudicada para proveer a la petrolera estatal los productos, como trajes de protección, tapabocas, agua tónica y otros insumos necesarios en el marco de la emergencia sanitaria.

Petropar pagó a la firma Solumedic la suma de G. 359.700.000; sin embargo, los insumos médicos y otros productos nunca ingresaron a la institución estatal. Lo único que la petrolera recibió fue un lote de mamelucos de protección, por un total de G. 13.600.000, según resaltó la presidenta del tribunal.

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“Todo esto fue fraguado de forma anticipada para perjudicar el patrimonio de Petropar, ya que Solumedic fue la única empresa invitada a la licitación y terminó siendo la adjudicada. Pero esta firma actuó de pasamanos en este proceso, teniendo en cuenta que el dinero fue a parar a la empresa Racole en concepto de pago de una deuda particular de Costa Perdomo”, resaltó la jueza Gloria Hermosa.