Caso Messer: MP pide condena a 2 años y seis meses de cárcel para Óscar Boidanich

El fiscal anticorrupción Francisco Cabrera pidió que el ex titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Óscar Boidanich sea condenado a 2 años y seis meses de cárcel, tras concluir en sus alegatos finales que en el juicio quedó probado el hecho de frustración de la persecución ejecución penal a favor de Darío Messer.

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De acuerdo con lo señalado por el agente, el Ministerio Público demostró que Boidanich retardó un informe de inteligencia referente a hechos vinculados al lavado de activos, postergando así injustificadamente por 10 meses el inicio de un proceso penal en contra del brasileño Darío Messer, lo que impidió el secuestro o comiso de los bienes obtenidos de forma ilícita.

Luego de escuchar los alegatos finales del fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Darío Báez (presidente), Gloria Hermosa y Natalia Cacavelos programó la continuidad del juicio para el jueves 16 de julio, con los alegatos conclusivos de la defensa.

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