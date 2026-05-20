Extitular de la Seprelad, Óscar Boidanich, en juicio por supuestamente retardar informe sobre Darío Messer

El juicio oral y público al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad),Óscar Atilio Boidanich Ferreira,por supuesta frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hechos por funcionarios, se inició hace instantes.

La audiencia está a cargp del Tribunal de Sentencia presidido por Darío Báez y Gloria Hermosa y Natalia Cacavelos, que fijó inicialmente el juicio para el 8 de abril, fecha en que tuvo que postergarse a pedido de la defensa.

Los abogados defensores de Boidanich son Claudio Lovera y César Alfonso, mientras que la acusación está a cargo de los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce y Fernando Meyer.

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La acusación presentada el 11 de junio del año 2025 señala que tanto Boidanich como las funcionarias a su cargo retardaron un informe de inteligencia referente a hechos vinculados al lavado de activos.

Con esta maniobra, según la Fiscalía, se postergó así injustificadamente por 10 meses el inicio de un proceso penal en contra del doleiro brasileño Darío Messer que habría causado el secuestro o comiso de los bienes obtenidos de forma ilícita.

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Hechos atribuidos por la Fiscalía al extitular de la Seprelad, Óscar Boidanich

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público el papel de Boidanich fue clave, ya que siempre estaba al tanto de los acontecimientos, e incluso se encargó de responder el 31 de octubre del año 2016 al mismo doleiro Darío Messer una nota, pocos días después de abrir la investigación en su contra.

Tras terminar el análisis, Boidanich habríacajoneado por cuatro meses el casoy recién luego de la publicación de ABC, el 17 de abril de 2018 entregó el informe a la Fiscalía.

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La Fiscalía también acusó por este caso a la exdirectora general de Análisis Financiero de Seprelad, Raquel Cuevas Arzamendia, y la exjefa del Departamento de Análisis y Procesamiento de Datos, Melissa María del Mar Parodi González, quienes fueron beneficiadas con la suspensión condicional del procedimiento, previa admisión de los hechos